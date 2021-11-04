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Российские ученые разрабатывают вакцину от коронавируса в виде кефира

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Российские ученые и специалисты Минобороны России разрабатывают пробиотическую вакцину от коронавируса, заявил госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

«Учеными петербургского Института экспериментальной медицины совместно со специалистами одного из ведущих медицинских центров министерства обороны России успешно ведутся доклинические испытания новой пробиотической, так называемой "кефирной вакцины", — рассказал Мезенцев.

Он отметил, что белорусские специалисты ознакомились с исследованием. Ему можно было бы дать статус программы Союзного государства и полностью финансировать из союзного бюджета, добавил Мезенцев.

В России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак", "Спутник Лайт" и "ЭпиВакКорона-Н". Также в России разрабатываются две формы назальной вакцины "Спутник V".

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных