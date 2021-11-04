ВОЗ рекомендовала россиянам сократить контакты с людьми в нерабочие дни
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует жителям России сократить число контактов в нерабочие дни и соблюдать меры профилактики коронавируса, сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя ВОЗ в России Мелиту Вуйнович.
«Относительно нерабочих дней: сократите количество контактов, это касается и личных контактов с людьми, которых вы знаете, носите маски и мойте руки правильно, проветривайте закрытые помещения», — сказала Вуйнович.
Она отметила, что нужно соблюдать все меры, которые вводят Минздрав и Роспотребнадзор, потому что они лучше всего осведомлены об эпидемиологической ситуации в стране, вовлечены в работу с ВОЗ и могут давать конкретные рекомендации и предпринимать меры по борьбе с коронавирусом. Вуйнович подчеркнула, что эти меры будут эффективны, если им будут следовать, как должно.
Представитель ВОЗ добавила, что переболевшие COVID-19, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями уязвимы для других респираторных инфекций, в том числе для гриппа. При появлении любых симптомов простуды нужно срочно прекратить контакты с людьми и проконсультироваться с врачом. «Вакцинация против COVID-19 защищает от тяжелых последствий болезни и ограничивает распространение вируса», — заявила Вуйнович.
Из-за роста заболеваемости в России по всей стране с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни с сохранением зарплаты. Власти регионов могут начать нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября, исходя из ситуации с коронавирусом.
Новгородская область первой из регионов России объявила о продлении до 14 ноября режима нерабочих дней с сохранением заработной платы, который был введен 25 октября. Затем власти Томской области продлили нерабочие дни до 15 ноября. Власти Челябинской и Курской областей продлили нерабочие дни до 12 ноября. Власти Москвы и Подмосковья решили не продлевать ограничения.