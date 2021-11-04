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ВОЗ рекомендовала россиянам сократить контакты с людьми в нерабочие дни

Ведомости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует жителям России сократить число контактов в нерабочие дни и соблюдать меры профилактики коронавируса, сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя ВОЗ в России Мелиту Вуйнович.

«Относительно нерабочих дней: сократите количество контактов, это касается и личных контактов с людьми, которых вы знаете, носите маски и мойте руки правильно, проветривайте закрытые помещения», — сказала Вуйнович.

Она отметила, что нужно соблюдать все меры, которые вводят Минздрав и Роспотребнадзор, потому что они лучше всего осведомлены об эпидемиологической ситуации в стране, вовлечены в работу с ВОЗ и могут давать конкретные рекомендации и предпринимать меры по борьбе с коронавирусом. Вуйнович подчеркнула, что эти меры будут эффективны, если им будут следовать, как должно.

Представитель ВОЗ добавила, что переболевшие COVID-19, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями уязвимы для других респираторных инфекций, в том числе для гриппа. При появлении любых симптомов простуды нужно срочно прекратить контакты с людьми и проконсультироваться с врачом. «Вакцинация против COVID-19 защищает от тяжелых последствий болезни и ограничивает распространение вируса», — заявила Вуйнович.

Из-за роста заболеваемости в России по всей стране с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни с сохранением зарплаты. Власти регионов могут начать нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября, исходя из ситуации с коронавирусом.

Новгородская область первой из регионов России объявила о продлении до 14 ноября режима нерабочих дней с сохранением заработной платы, который был введен 25 октября. Затем власти Томской области продлили нерабочие дни до 15 ноября. Власти Челябинской и Курской областей продлили нерабочие дни до 12 ноября. Власти Москвы и Подмосковья решили не продлевать ограничения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных