ВОЗ рекомендовала россиянам сократить контакты с людьми в нерабочие дни

Она отметила, что нужно соблюдать все меры, которые вводят Минздрав и Роспотребнадзор, потому что они лучше всего осведомлены об эпидемиологической ситуации в стране, вовлечены в работу с ВОЗ и могут давать конкретные рекомендации и предпринимать меры по борьбе с коронавирусом. Вуйнович подчеркнула, что эти меры будут эффективны, если им будут следовать, как должно.