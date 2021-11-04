В посольстве России назвали причину задержания судна «Академик Иоффе» в Дании

Ранее посольство сообщило о задержании судна «Академик Иоффе» в Копенгагене по иску третьей стороны. Корабль использует для исследований Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН. Источник «Известий» в институте сообщил, что, предположительно, судно задолжало фрахтователю. Собеседник издания рассказал, что около десяти лет Институт имени Ширшова сдавал судно в аренду канадской туристической компании One Ocean Expedition, но в 2019 г. сотрудничество было приостановлено. Судно было передано Минобразования, которое, возможно завершило контракт. При этом One Ocean Expedition продала путевки туристам. Затем компания обанкротилась и не платила фрахтователю за топливо и стоянку.