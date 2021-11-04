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В посольстве России назвали причину задержания судна «Академик Иоффе» в Дании

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Российское научно-исследовательское судно «Академик Иоффе» было задержано по иску компании One Ocean Expeditions Ltd. из-за предыдущей деятельности корабля, сообщил ТАСС со ссылкой на посольство России в Копенгагене. На борту судна находятся 38 членов экипажа и 23 ученых.

«Иск подала канадская компания One Ocean Expeditions Ltd. в связи с предыдущей коммерческой деятельностью судна "Академик Иоффе". На борту корабля находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника, с которыми посольство установило контакт. При необходимости им будет оказана консульская помощь», — сообщила атташе посольства Мария Сыроватко.

Ранее посольство сообщило о задержании судна «Академик Иоффе» в Копенгагене по иску третьей стороны. Корабль использует для исследований Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН. Источник «Известий» в институте сообщил, что, предположительно, судно задолжало фрахтователю. Собеседник издания рассказал, что около десяти лет Институт имени Ширшова сдавал судно в аренду канадской туристической компании One Ocean Expedition, но в 2019 г. сотрудничество было приостановлено. Судно было передано Минобразования, которое, возможно завершило контракт. При этом One Ocean Expedition продала путевки туристам. Затем компания обанкротилась и не платила фрахтователю за топливо и стоянку.

«Академик Иоффе» — научно-исследовательское судно длиной 117 м. Оно было построено в 1988 г. и названо в честь советского физика Абрама Федоровича Иоффе. Судно имеет статус уникальной научной установки и используется для экспериментов по дальнему распространению звука в океане.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных