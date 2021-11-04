В посольстве России назвали причину задержания судна «Академик Иоффе» в Дании
Российское научно-исследовательское судно «Академик Иоффе» было задержано по иску компании One Ocean Expeditions Ltd. из-за предыдущей деятельности корабля, сообщил ТАСС со ссылкой на посольство России в Копенгагене. На борту судна находятся 38 членов экипажа и 23 ученых.
«Иск подала канадская компания One Ocean Expeditions Ltd. в связи с предыдущей коммерческой деятельностью судна "Академик Иоффе". На борту корабля находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника, с которыми посольство установило контакт. При необходимости им будет оказана консульская помощь», — сообщила атташе посольства Мария Сыроватко.
Ранее посольство сообщило о задержании судна «Академик Иоффе» в Копенгагене по иску третьей стороны. Корабль использует для исследований Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН. Источник «Известий» в институте сообщил, что, предположительно, судно задолжало фрахтователю. Собеседник издания рассказал, что около десяти лет Институт имени Ширшова сдавал судно в аренду канадской туристической компании One Ocean Expedition, но в 2019 г. сотрудничество было приостановлено. Судно было передано Минобразования, которое, возможно завершило контракт. При этом One Ocean Expedition продала путевки туристам. Затем компания обанкротилась и не платила фрахтователю за топливо и стоянку.
«Академик Иоффе» — научно-исследовательское судно длиной 117 м. Оно было построено в 1988 г. и названо в честь советского физика Абрама Федоровича Иоффе. Судно имеет статус уникальной научной установки и используется для экспериментов по дальнему распространению звука в океане.