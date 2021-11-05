Полиция возбудила уголовное дело после нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве
Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) после нападения четырех неизвестных на мужчину с ребенком в Новой Москве, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.
«Сотрудниками столичной полиции в ходе мониторинга интернет-ресурсов была выявлена видеозапись конфликта между несколькими мужчинами на территории микрорайона Новые Ватутинки в ТиНАО г. Москвы. Следственной частью УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство)», — говорится в сообщении.
Ранее СКР по Москве начал доследственную проверку произошедшего. По данным СМИ, несколько человек напали на мужчину, который шел по улице с маленьким ребенком, и избили его. Следователи просматривают записи с камер наблюдения и устанавливают участников инцидента.
«РИА Новости» сообщили со ссылкой на ГУ МВД по Москве, что отца ребенка нашли, сотрудники полиции сейчас его опрашивают, чтобы установить все обстоятельства происшествия.