Российского дипломата нашли мертвым у посольства в Берлине

«Согласно официальному списку дипломатов, 35-летний мужчина был аккредитован в качестве второго секретаря посольства в Берлине с лета 2019 г.», — отметило издание. Spiegel пишет, что погибший якобы был связан с высокопоставленным чиновником второй службы ФСБ, которая отвечает за борьбу с терроризмом в России.