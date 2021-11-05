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Общество

Российского дипломата нашли мертвым у посольства в Берлине

Ведомости

Официальный представитель министерства иностранных дел Германии Кристофер Бургер подтвердил факт гибели сотрудника посольства России в Берлине, сообщил «Интерфакс». Он не рассказал подробностей произошедшего, ссылаясь на положения о защите персональных данных и информации.

Посольство России в Берлине отказалось комментировать сообщения СМИ о гибели сотрудника диппредставительства. «Посольство России в Германии не комментирует данное трагическое событие по этическим причинам», — сообщил представитель посольства (цитата по ТАСС).

Ранее о гибели россиянина сообщил немецкий журнал Spiegel. По информации издания, сотрудники полиции обнаружили тело на тротуаре перед зданием посольства России в Берлине в 7:20 19 октября. Вероятно, человек упал с верхнего этажа посольского комплекса на Беренштрассе в районе Берлина Митте.

«Согласно официальному списку дипломатов, 35-летний мужчина был аккредитован в качестве второго секретаря посольства в Берлине с лета 2019 г.», — отметило издание. Spiegel пишет, что погибший якобы был связан с высокопоставленным чиновником второй службы ФСБ, которая отвечает за борьбу с терроризмом в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных