Российского дипломата нашли мертвым у посольства в Берлине
Официальный представитель министерства иностранных дел Германии Кристофер Бургер подтвердил факт гибели сотрудника посольства России в Берлине, сообщил «Интерфакс». Он не рассказал подробностей произошедшего, ссылаясь на положения о защите персональных данных и информации.
Посольство России в Берлине отказалось комментировать сообщения СМИ о гибели сотрудника диппредставительства. «Посольство России в Германии не комментирует данное трагическое событие по этическим причинам», — сообщил представитель посольства (цитата по ТАСС).
Ранее о гибели россиянина сообщил немецкий журнал Spiegel. По информации издания, сотрудники полиции обнаружили тело на тротуаре перед зданием посольства России в Берлине в 7:20 19 октября. Вероятно, человек упал с верхнего этажа посольского комплекса на Беренштрассе в районе Берлина Митте.
«Согласно официальному списку дипломатов, 35-летний мужчина был аккредитован в качестве второго секретаря посольства в Берлине с лета 2019 г.», — отметило издание. Spiegel пишет, что погибший якобы был связан с высокопоставленным чиновником второй службы ФСБ, которая отвечает за борьбу с терроризмом в России.