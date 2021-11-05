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Общество

СМИ сообщили об эвакуации 200 горняков из шахты «Таштагольская» из-за пожара

Ведомости

Горняков эвакуируют из шахты «Таштагольская» в Кемеровской области из-за пожара, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в администрации шахты. Источник ТАСС в экстренных службах подтвердил информацию.

«Пожар произошел на горизонте менее 300 м. На аварийном участке порядка шести горняков, проводится эвакуация», — рассказал собеседник «Интерфакса». Всего в забое находится более 200 человек, их эвакуируют. Информации о пострадавших нет.

По данным собеседника ТАСС, пожар произошел на уровне минус 350 м. В это время в выработках находились более 225 человек, на аварийном участке — шесть. Пострадавших нет. На месте происшествия работают горноспасатели, причины произошедшего устанавливаются. По данным экстренных служб, пожар мог возникнуть из-за нарушения технологического процесса.

«РИА Новости» сообщили со ссылкой на пресс-службу «Евраза», что в руднике произошло задымление, никто не пострадал. «На Таштагольском руднике произошло задымление. Людей выводят на поверхность. Пострадавших нет. Прибывший наряд ВГСЧ (военизированной горноспасательной части. — Ведомости) в настоящее время приступил к ликвидации задымления», – сообщили в компании. Работы на предприятии остановлены. В пресс-службе не уточнили, сколько горняков эвакуируют из шахты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных