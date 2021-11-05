СМИ сообщили об эвакуации 200 горняков из шахты «Таштагольская» из-за пожара

«РИА Новости» сообщили со ссылкой на пресс-службу «Евраза», что в руднике произошло задымление, никто не пострадал. «На Таштагольском руднике произошло задымление. Людей выводят на поверхность. Пострадавших нет. Прибывший наряд ВГСЧ (военизированной горноспасательной части. — Ведомости) в настоящее время приступил к ликвидации задымления», – сообщили в компании. Работы на предприятии остановлены. В пресс-службе не уточнили, сколько горняков эвакуируют из шахты.