СМИ сообщили об эвакуации 200 горняков из шахты «Таштагольская» из-за пожара
Горняков эвакуируют из шахты «Таштагольская» в Кемеровской области из-за пожара, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в администрации шахты. Источник ТАСС в экстренных службах подтвердил информацию.
«Пожар произошел на горизонте менее 300 м. На аварийном участке порядка шести горняков, проводится эвакуация», — рассказал собеседник «Интерфакса». Всего в забое находится более 200 человек, их эвакуируют. Информации о пострадавших нет.
По данным собеседника ТАСС, пожар произошел на уровне минус 350 м. В это время в выработках находились более 225 человек, на аварийном участке — шесть. Пострадавших нет. На месте происшествия работают горноспасатели, причины произошедшего устанавливаются. По данным экстренных служб, пожар мог возникнуть из-за нарушения технологического процесса.
«РИА Новости» сообщили со ссылкой на пресс-службу «Евраза», что в руднике произошло задымление, никто не пострадал. «На Таштагольском руднике произошло задымление. Людей выводят на поверхность. Пострадавших нет. Прибывший наряд ВГСЧ (военизированной горноспасательной части. — Ведомости) в настоящее время приступил к ликвидации задымления», – сообщили в компании. Работы на предприятии остановлены. В пресс-службе не уточнили, сколько горняков эвакуируют из шахты.