В Нигерии 43 человека погибли при обрушении строящейся многоэтажки

Среди жертв обнаружен директор компании Fourscore Homes Феми Осибона, которая строила дом. С 4 ноября на месте происшествия не находили выживших. Неизвестно, сколько человек числится пропавшими без вести. Один из строителей на месте происшествия подсчитал, что в момент обрушения там работало 100 человек. Это значит, что 48 человек могут числиться пропавшими без вести.