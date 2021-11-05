В Нигерии 43 человека погибли при обрушении строящейся многоэтажки
Семь тел погибших были извлечены 5 ноября из многоэтажного жилого дома, который обрушился 1 ноября во время строительства в городе Лагосе в Нигерии, число погибших выросло до 43, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителя нигерийского Красного Креста.
Среди жертв обнаружен директор компании Fourscore Homes Феми Осибона, которая строила дом. С 4 ноября на месте происшествия не находили выживших. Неизвестно, сколько человек числится пропавшими без вести. Один из строителей на месте происшествия подсчитал, что в момент обрушения там работало 100 человек. Это значит, что 48 человек могут числиться пропавшими без вести.
По словам строителя, многие рабочие на стройке были молодыми людьми родом из Бенина, соседнего с Нигерией государства.
В Лагосе начался трехдневный траур по жертвам обрушения. Власти начали расследование, чтобы определить причину происшествия и узнать, были ли ошибки со стороны регулирующих органов. Власти также обратили внимание на две другие высотки, которые строятся в комплексе вместе с обрушившимся зданием. Губернатор Лагоса Бабджиде Санво-Олу сообщил, что их проверят на структурную целостность.