Российские теннисистки вышли в финал Billie Jean King Cup
Российские спортсменки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова победили спортсменок из США Шелби Роджерс и Коко Вандевеге в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг по теннису, сообщил ТАСС.
Матч завершился со счетом 6:3, 6:3 в пользу российских теннисисток. Изначально на парную игру вместо Самсоновой заявили Дарью Касаткину, а вместо Роджерс – Кэролайн Доулхайд, но тренеры заменили спортсменок.
Также сегодня Самсонова выиграла в двух партиях со Слоан Стивенс, а Анастасия Павлюченкова в трех сетах проиграла Даниэль Коллинз. По итогам российская команда выиграла со счетом 2-1 и вышла в финал соревнований. Там россиянки сыграют с победителем игр между командами Австралии и Швейцарии. Финал состоится 6 ноября.
Ранее Кубок Билли Джин Кинг назывался Кубком Федерации, но был переименован в 2020 году в честь американской теннисистки. В соревнованиях принимают участие 12 команд, которые распределены по четырем группам, победители групп выходят в полуфинал. Действующий победитель турнира – Франция. Российская сборная выигрывала Кубок в 2004, 2005, 2007 и 2008 годах. Еще пять раз российские спортсменки играли в финале соревнований.