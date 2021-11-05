Российские теннисистки вышли в финал Billie Jean King Cup

Также сегодня Самсонова выиграла в двух партиях со Слоан Стивенс, а Анастасия Павлюченкова в трех сетах проиграла Даниэль Коллинз. По итогам российская команда выиграла со счетом 2-1 и вышла в финал соревнований. Там россиянки сыграют с победителем игр между командами Австралии и Швейцарии. Финал состоится 6 ноября.