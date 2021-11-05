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Российские теннисистки вышли в финал Billie Jean King Cup

Ведомости

Российские спортсменки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова победили спортсменок из США Шелби Роджерс и Коко Вандевеге в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг по теннису, сообщил ТАСС.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:3 в пользу российских теннисисток. Изначально на парную игру вместо Самсоновой заявили Дарью Касаткину, а вместо Роджерс – Кэролайн Доулхайд, но тренеры заменили спортсменок.

Также сегодня Самсонова выиграла в двух партиях со Слоан Стивенс, а Анастасия Павлюченкова в трех сетах проиграла Даниэль Коллинз. По итогам российская команда выиграла со счетом 2-1 и вышла в финал соревнований. Там россиянки сыграют с победителем игр между командами Австралии и Швейцарии. Финал состоится 6 ноября.

Ранее Кубок Билли Джин Кинг назывался Кубком Федерации, но был переименован в 2020 году в честь американской теннисистки. В соревнованиях принимают участие 12 команд, которые распределены по четырем группам, победители групп выходят в полуфинал. Действующий победитель турнира – Франция. Российская сборная выигрывала Кубок в 2004, 2005, 2007 и 2008 годах. Еще пять раз российские спортсменки играли в финале соревнований.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных