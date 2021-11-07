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Общество

Шесть человек погибли на шахте в Казахстане в результате выброса метана

Ведомости

На шахте в городе Абай утром 7 ноября в забое вентиляционного штрека произошел внезапный выброс метана, сообщили в пресс-службе МЧС Казахстана. В шахте находилось 64 человека, шесть работников погибли.

56 человек сразу эвакуировались самостоятельно. На месте выброса метана находилось восемь шахтеров, шестерых из них не удалось спасти. Двое получили травмы, их состояние уточняется, говорится в сообщении.

Производственный процесс приостановлен, выясняются причины происшествия. В ликвидации ЧС задействованы 21 человек и три единицы техники. 

Премьер-министр республики Аскар Мамин отправил на место происшествия комиссию под руководством министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных