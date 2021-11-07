Шесть человек погибли на шахте в Казахстане в результате выброса метана
На шахте в городе Абай утром 7 ноября в забое вентиляционного штрека произошел внезапный выброс метана, сообщили в пресс-службе МЧС Казахстана. В шахте находилось 64 человека, шесть работников погибли.
56 человек сразу эвакуировались самостоятельно. На месте выброса метана находилось восемь шахтеров, шестерых из них не удалось спасти. Двое получили травмы, их состояние уточняется, говорится в сообщении.
Производственный процесс приостановлен, выясняются причины происшествия. В ликвидации ЧС задействованы 21 человек и три единицы техники.
Премьер-министр республики Аскар Мамин отправил на место происшествия комиссию под руководством министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина.