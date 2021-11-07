Полиция начала проверку после публикации видео массовой драки в Домодедове

Видео потасовки, которая произошла вечером 6 ноября, опубликовал телеграм-канал Mash. По данным канала, в драке участвовало более 20 человек, были слышны выстрелы в воздух из пневматики. Потасовка закончилась быстро, обращений в полицию не поступало, говорится в публикации.