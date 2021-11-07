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Шевченко назначен на должность главного тренера итальянского «Дженоа»

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Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко назначен на должность главного тренера итальянского футбольного клуба серии А «Дженоа».

«Андрей Шевченко стал новым тренером "Дженоа". Добро пожаловать, господин», — указано в сообщении итальянской команды в Twitter.

В свою очередь, Шевченко отметил, что намерен восстановить былое величие «Дженоа».

В пресс-службе клуба пояснили, что новый контракт с Шевченко был подписан на срок до 30 июня 2024 г. Шевченко занимал пост главного тренера украинской сборной с 2016 г., он покинул эту должность в августе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных