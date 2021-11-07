Шевченко назначен на должность главного тренера итальянского «Дженоа»
Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко назначен на должность главного тренера итальянского футбольного клуба серии А «Дженоа».
«Андрей Шевченко стал новым тренером "Дженоа". Добро пожаловать, господин», — указано в сообщении итальянской команды в Twitter.
Iniziamo questa nuova avventura insieme per riportare il Genoa ai livelli della sua storia. 🔴🔵 @GenoaCFC @SerieA— Andriy Shevchenko (@jksheva7) November 7, 2021
Kicking off this new adventure to bring back Genoa to its great history. 🔴🔵 @GenoaCFC @SerieA https://t.co/1b2lWUhIcN
В свою очередь, Шевченко отметил, что намерен восстановить былое величие «Дженоа».
В пресс-службе клуба пояснили, что новый контракт с Шевченко был подписан на срок до 30 июня 2024 г. Шевченко занимал пост главного тренера украинской сборной с 2016 г., он покинул эту должность в августе.