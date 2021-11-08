Мишустин сообщил о создании единой платформы для соцподдержки населения
В России будет создана Единая цифровая платформа в социальной сфере, чтобы люди могли оперативно получать положенные им меры поддержки, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Стенограмма совещания опубликована на сайте правительства.
«Для этого в ближайшие десять лет предстоит реализовать четыре проекта. Прежде всего – создать Единую централизованную цифровую платформу в социальной сфере. Она поможет оперативно и просто предоставлять людям положенные им меры поддержки в зависимости от жизненной ситуации. С использованием принципов социального казначейства», — рассказал Мишустин. Людям не нужно будет предоставлять справки и бумажные документы. Через три года около 80% россиян смогут получать помощь автоматически или на основании заявления.
Также правительство запустит контакт-центр по вопросам социальной защиты и назначения помощи. В нем люди смогут узнать всю интересующую информацию. В рамках проекта «Электронный кадровый документооборот» документы, которые касаются трудовых отношений, будут переведены в электронный вид. Планируется также модернизировать государственную службу занятости населения: услуги в этой сфере можно будет получать на портале «Работа в России».
В апреле в ходе обращения к Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что пандемия коронавируса обострила проблему социального неравенства. В связи с чем он, в частности, дал поручение правительству подготовить комплексную систему мер поддержки семей и беременных женщин. Сообщалось, что на новые президентские меры поддержки семей с детьми в 2022 г. направят почти 100 млрд руб. Еще 21,5 млрд руб. предусмотрено в бюджете Пенсионного фонда на пособия для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности.