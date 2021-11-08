Мишустин сообщил о создании единой платформы для соцподдержки населения

«Для этого в ближайшие десять лет предстоит реализовать четыре проекта. Прежде всего – создать Единую централизованную цифровую платформу в социальной сфере. Она поможет оперативно и просто предоставлять людям положенные им меры поддержки в зависимости от жизненной ситуации. С использованием принципов социального казначейства», — рассказал Мишустин. Людям не нужно будет предоставлять справки и бумажные документы. Через три года около 80% россиян смогут получать помощь автоматически или на основании заявления.