Работодателей в Португалии будут штрафовать за обращение к сотрудникам в нерабочее время
Парламент Португалии одобрил поправки в трудовое законодательство страны, которые касаются удаленной работы. Согласно им, работодатель не может обращаться к сотрудникам в нерабочее время, иначе ему грозит штраф. Об этом сообщает Euronews.
Помимо этого, работодатель будет обязан оплачивать расходы сотрудников на интернет и электричество, поскольку с переходом на удаленную работу эти затраты значительнейшая выросли. При этом новые поправки в законодательство будут касаться только тех компаний, у которых число сотрудников превышает десять человек.
Также согласно новым поправкам, родители маленьких детей имеют право работать удалённо без необходимости заранее договариваться об этом с начальством, пока ребёнку не исполнится восемь лет. Также в изменённый закон включены меры по борьбе с одиночеством и отсутствием коммуникаций— работодатель должен организовывать личные встречи с подчинёнными не реже одного раза в два месяца.
Португалия была первой европейской страной, которая законодательно изменила правила удаленной работы из-за пандемии. В январе власти страны приняли поправки в трудовое законодательство, согласно которым работодатель обязан предоставлять необходимые инструменты для выполнения работы дома.
Министр труда и социального обеспечения Португалии Ана Мендес Годиньо заявила, что более привлекательные условия для удаленной работы могут привлечь в страну иностранных специалистов. ««Мы считаем Португалию одним из лучших мест в мире для проживания этих цифровых кочевников и удаленных сотрудников, мы хотим привлечь их в Португалию», — сказала министр.