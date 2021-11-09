Работодателей в Португалии будут штрафовать за обращение к сотрудникам в нерабочее время

Также согласно новым поправкам, родители маленьких детей имеют право работать удалённо без необходимости заранее договариваться об этом с начальством, пока ребёнку не исполнится восемь лет. Также в изменённый закон включены меры по борьбе с одиночеством и отсутствием коммуникаций— работодатель должен организовывать личные встречи с подчинёнными не реже одного раза в два месяца.