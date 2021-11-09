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Работодателей в Португалии будут штрафовать за обращение к сотрудникам в нерабочее время

Ведомости

Парламент Португалии одобрил поправки в трудовое законодательство страны, которые касаются удаленной работы. Согласно им, работодатель не может обращаться к сотрудникам в нерабочее время, иначе ему грозит штраф. Об этом сообщает Euronews. 

Помимо этого, работодатель будет обязан оплачивать расходы сотрудников на интернет и электричество, поскольку с переходом на удаленную работу эти затраты значительнейшая выросли. При этом новые поправки в законодательство будут касаться только тех компаний, у которых число сотрудников превышает десять человек. 

Также согласно новым поправкам, родители маленьких детей имеют право работать удалённо без необходимости заранее договариваться об этом с начальством, пока ребёнку не исполнится восемь лет. Также в изменённый закон включены меры по борьбе с одиночеством и отсутствием коммуникаций— работодатель должен организовывать личные встречи с подчинёнными не реже одного раза в два месяца.

Португалия была первой европейской страной, которая законодательно изменила правила удаленной работы из-за пандемии. В январе власти страны приняли поправки в трудовое законодательство, согласно которым работодатель обязан предоставлять необходимые инструменты для выполнения работы дома.

 Министр труда и социального обеспечения Португалии Ана Мендес Годиньо заявила, что более привлекательные условия для удаленной работы могут привлечь в страну иностранных специалистов. ««Мы считаем Португалию одним из лучших мест в мире для проживания этих цифровых кочевников и удаленных сотрудников, мы хотим привлечь их в Португалию», — сказала министр. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных