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Минобороны сообщило о контроле над кораблями США в Черном море

Ведомости

Российский флот контролирует действия кораблей США в Черном море, сообщило Министерство обороны. Как пояснили в ведомстве, с 30 октября там находится американский эсминец с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США. Кроме того, 3 и 4 ноября соответственно туда прибыли танкер John Lenthall и штабной корабль Mount Whitney. Над акваторией моря были выполнены полеты двух стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США на удалении около 100 км от российской границы.

«Черноморским флотом выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей ВМС США в акватории Черного моря», — заявили в Минобороны.

В ведомстве назвали «внеплановыми» действия США и заявили, что страна создает «многонациональную группировку вооруженных сил в непосредственной близости от российской границы». Действия американцев направлены в том числе на военное освоение украинской территории, отметили в министерстве.

Учения США совместно с другими странами проводятся в Черном море для изучения потенциального театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения конфликта в Донбассе, добавили в Минобороны. Так, США планируют задействовать в мероприятиях силы Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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