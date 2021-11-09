Минобороны сообщило о контроле над кораблями США в Черном море
Российский флот контролирует действия кораблей США в Черном море, сообщило Министерство обороны. Как пояснили в ведомстве, с 30 октября там находится американский эсминец с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США. Кроме того, 3 и 4 ноября соответственно туда прибыли танкер John Lenthall и штабной корабль Mount Whitney. Над акваторией моря были выполнены полеты двух стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США на удалении около 100 км от российской границы.
«Черноморским флотом выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей ВМС США в акватории Черного моря», — заявили в Минобороны.
В ведомстве назвали «внеплановыми» действия США и заявили, что страна создает «многонациональную группировку вооруженных сил в непосредственной близости от российской границы». Действия американцев направлены в том числе на военное освоение украинской территории, отметили в министерстве.
Учения США совместно с другими странами проводятся в Черном море для изучения потенциального театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения конфликта в Донбассе, добавили в Минобороны. Так, США планируют задействовать в мероприятиях силы Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины.