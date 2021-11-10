Матвиенко допустила ужесточение антиковидных мер в России

По данным оперштаба, за последние сутки коронавирус выявили у 38 058 россиян. Показатель опустился ниже 39 000 впервые с 27 октября. Однако недавно, 6 ноября, прирост заболевших COVID-19 составил рекордные за всю пандемию 41 335 случаев. Кроме того, сегодня суточная смертность от коронавируса в очередной раз обновила максимум, составив 1239 случаев. Общее число инфицированных за все время россиян на данный момент превышает 8,9 млн человек. Скончались 250 454 из них, выздоровели почти 7,7 млн.