Матвиенко допустила ужесточение антиковидных мер в России
Более строгие меры, направленные на борьбу с коронавирусом, могут быть приняты в ряде российских регионов, заявила журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Возможно в ряде регионов принятие дополнительных мер, более строгих мер по отдельным категориям граждан, опять-таки ссылаясь на мнение ученых, на мнение специалистов. Такая тщательнейшая работа ведется на федеральном уровне правительством в рамках оперативного штаба. Ежедневно информация поступает президенту, он в курсе», — сказала она (цитата по ТАСС).
Кроме того, в ходе сегодняшнего заседания Совфеда Матвиенко заявила, что ситуация с коронавирусом в России остается сложной. В связи с этим существующие ограничения сохранятся в регионах страны в большей или меньшей степени, добавила она.
По данным оперштаба, за последние сутки коронавирус выявили у 38 058 россиян. Показатель опустился ниже 39 000 впервые с 27 октября. Однако недавно, 6 ноября, прирост заболевших COVID-19 составил рекордные за всю пандемию 41 335 случаев. Кроме того, сегодня суточная смертность от коронавируса в очередной раз обновила максимум, составив 1239 случаев. Общее число инфицированных за все время россиян на данный момент превышает 8,9 млн человек. Скончались 250 454 из них, выздоровели почти 7,7 млн.
При этом уровень коллективного иммунитета в России по данным на 5 ноября составил 48%. Полный курс вакцинации от коронавируса прошли 57,3 млн граждан.
Ранее сегодня директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи (там был разработан препарат «Спутник V») Александр Гинцбург заявил в интервью «Российской газете», что выступает за обязательную вакцинацию от коронавируса и ее внесение в национальный календарь прививок. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам, что на федеральном уровне таких решений не принималось.