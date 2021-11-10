Песков ответил на вопрос об обязательной вакцинации от коронавируса
Решения о введении обязательной вакцинации от коронавируса на федеральном уровне не принимались, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее сегодня директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил в интервью «Российской газете», что выступает за обязательную вакцинацию от коронавируса и ее внесение в национальный календарь прививок.
«Никаких решений на этот счет на федеральном уровне до сих пор не принималось», — ответил Песков на вопрос, возможно ли принятие такого решения на федеральном уровне (цитата по «РИА Новости»).
Национальный календарь профилактических прививок предполагает добровольную вакцинацию от болезней, включенных в его перечень, но при этом делает ее обязательной для представителей профессий, относящихся к группе риска, включая медицинских работников, сотрудников образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы и др.
В июне Госдума сняла с рассмотрения законопроект о внесении вакцинации от коронавируса в национальный календарь прививок. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что выступает против обязательной вакцинации от коронавируса. Он пояснил, что нужно убеждать людей вакцинироваться. В ситуации с вирусом есть два варианта: переболеть или сделать прививку, отметил президент.