Песков ответил на вопрос об обязательной вакцинации от коронавируса

В июне Госдума сняла с рассмотрения законопроект о внесении вакцинации от коронавируса в национальный календарь прививок. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что выступает против обязательной вакцинации от коронавируса. Он пояснил, что нужно убеждать людей вакцинироваться. В ситуации с вирусом есть два варианта: переболеть или сделать прививку, отметил президент.