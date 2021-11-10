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Песков ответил на вопрос об обязательной вакцинации от коронавируса

Ведомости

Решения о введении обязательной вакцинации от коронавируса на федеральном уровне не принимались, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее сегодня директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил в интервью «Российской газете», что выступает за обязательную вакцинацию от коронавируса и ее внесение в национальный календарь прививок. 

«Никаких решений на этот счет на федеральном уровне до сих пор не принималось», — ответил Песков на вопрос, возможно ли принятие такого решения на федеральном уровне (цитата по «РИА Новости»). 

Национальный календарь профилактических прививок предполагает добровольную вакцинацию от болезней, включенных в его перечень, но при этом делает ее обязательной для представителей профессий, относящихся к группе риска, включая медицинских работников, сотрудников образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы и др.

В июне Госдума сняла с рассмотрения законопроект о внесении вакцинации от коронавируса в национальный календарь прививок. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что выступает против обязательной вакцинации от коронавируса. Он пояснил, что нужно убеждать людей вакцинироваться. В ситуации с вирусом есть два варианта: переболеть или сделать прививку, отметил президент. 

Ранее по теме: Гинцбург выступил за обязательную вакцинацию от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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