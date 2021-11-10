Гинцбург выступил за обязательную вакцинацию от коронавируса

По его словам, пандемия коронавируса закончится, когда прививки от него сделают 70-75% населения России и всего мира. «Для этого, безусловно, данный препарат должен быть введен в национальный календарь прививок. А вакцинация должна быть обязательной. И еще. Для того чтобы это не повторилось, детишек надо приучать к тому, что нужно обязательно вакцинироваться, как и их родителям», — отметил Гинцбург.