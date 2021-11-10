Гинцбург выступил за обязательную вакцинацию от коронавируса
Вакцинацию от коронавируса нужно внести в национальный календарь прививок и сделать обязательной, заявил в интервью «Российской газете» директор научного центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, пандемия коронавируса закончится, когда прививки от него сделают 70-75% населения России и всего мира. «Для этого, безусловно, данный препарат должен быть введен в национальный календарь прививок. А вакцинация должна быть обязательной. И еще. Для того чтобы это не повторилось, детишек надо приучать к тому, что нужно обязательно вакцинироваться, как и их родителям», — отметил Гинцбург.
Национальный календарь профилактических прививок предполагает добровольную вакцинацию от болезней, включенных в его перечень, но при этом делает ее обязательной для представителей профессий, относящихся к группе риска, включая медицинских работников, сотрудников образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сфер и др.
В июне Госдума сняла с рассмотрения законопроект о внесении вакцинации от коронавируса в национальный календарь прививок. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что выступает против обязательной вакцинации от коронавируса. Он пояснил, что нужно убеждать людей вакцинироваться. В ситуации с вирусом есть два варианта: переболеть или сделать прививку, отметил президент.