ВОЗ предупредила о риске вспышек кори в мире
Более 22 млн младенцев в 2020 г. пропустили первую дозу вакцины против кори — на 3 млн больше, чем в 2019 г. Это увеличение стало самым большим за последние 20 лет и создало опасные условия для возникновения вспышек, говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центров США по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
«Хотя количество зарегистрированных случаев кори снизилось в 2020 г., данные свидетельствуют о том, что мы, вероятно, наблюдаем затишье перед бурей, поскольку риск вспышек во всем мире продолжает расти», — заявила директор департамента иммунизации, вакцин и биологических препаратов ВОЗ Кейт О'Брайен.
Так, в 2020 г. число зарегистрированных в мире случаев кори снизилось более чем на 80% по сравнению с 2019 г. Однако эпидемиологический надзор за этим заболеванием ухудшился, и на лабораторные исследования было отправлено наименьшее количество образцов за более чем 10 лет. Крупные вспышки кори произошли в 26 странах, в прошлом году на них пришлось 84% всех зафиксированных случаев заболевания.
«Большое количество невакцинированных детей, вспышки кори, а также средства обнаружения и диагностики заболеваний, направленные на поддержку ответных мер на COVID-19, являются факторами, которые увеличивают вероятность связанных с корью смертей и серьезных осложнений у детей», — отметила представитель CDC Кевин Кейн.
Она добавила, что необходимо укрепить системы эпиднадзора за болезнями и устранить пробелы в иммунизации до того, как путешествия и торговля вернутся к допандемическому уровню. Это поможет предотвратить смертельные вспышки кори и снизить риск других болезней, пояснила она.