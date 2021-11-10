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Общество

ВОЗ предупредила о риске вспышек кори в мире

Ведомости

Более 22 млн младенцев в 2020 г. пропустили первую дозу вакцины против кори — на 3 млн больше, чем в 2019 г. Это увеличение стало самым большим за последние 20 лет и создало опасные условия для возникновения вспышек, говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центров США по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).  

«Хотя количество зарегистрированных случаев кори снизилось в 2020 г., данные свидетельствуют о том, что мы, вероятно, наблюдаем затишье перед бурей, поскольку риск вспышек во всем мире продолжает расти», — заявила директор департамента иммунизации, вакцин и биологических препаратов ВОЗ Кейт О'Брайен.

Так, в 2020 г. число зарегистрированных в мире случаев кори снизилось более чем на 80% по сравнению с 2019 г. Однако эпидемиологический надзор за этим заболеванием ухудшился, и на лабораторные исследования было отправлено наименьшее количество образцов за более чем 10 лет. Крупные вспышки кори произошли в 26 странах, в прошлом году на них пришлось 84% всех зафиксированных случаев заболевания.

«Большое количество невакцинированных детей, вспышки кори, а также средства обнаружения и диагностики заболеваний, направленные на поддержку ответных мер на COVID-19, являются факторами, которые увеличивают вероятность связанных с корью смертей и серьезных осложнений у детей», — отметила представитель CDC Кевин Кейн.

Она добавила, что необходимо укрепить системы эпиднадзора за болезнями и устранить пробелы в иммунизации до того, как путешествия и торговля вернутся к допандемическому уровню. Это поможет предотвратить смертельные вспышки кори и снизить риск других болезней, пояснила она.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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