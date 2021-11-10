ВОЗ предупредила о риске вспышек кори в мире

Так, в 2020 г. число зарегистрированных в мире случаев кори снизилось более чем на 80% по сравнению с 2019 г. Однако эпидемиологический надзор за этим заболеванием ухудшился, и на лабораторные исследования было отправлено наименьшее количество образцов за более чем 10 лет. Крупные вспышки кори произошли в 26 странах, в прошлом году на них пришлось 84% всех зафиксированных случаев заболевания.