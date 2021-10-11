Попова заявила о росте случаев чумы в мире

В связи с этим Попова заявила о повышении важности экстренного реагирования на подобные ситуации. Кроме того, она призвала извлечь уроки из текущей пандемии и готовиться к возможным серьезным осложнениям в будущем. По ее словам, в мире по-прежнему появляются возбудители с пандемическим потенциалом. В этом году, по ее словам, зафиксировано два случая передачи человеку вируса гриппа птиц.