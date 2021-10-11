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Попова заявила о росте случаев чумы в мире

Ведомости

Роспотребнадзор фиксирует увеличение числа случаев чумы в мире из-за глобального потепления, заявила глава ведомства Анна Попова.

«Мы, конечно же, видим изменение границ очагов, например, чумы, связанное с потеплением, с изменением климата и с антропогенным воздействием на окружающую природную среду. Мы видим увеличение случаев чумы в мире. Это тоже риски сегодняшнего дня», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).

В связи с этим Попова заявила о повышении важности экстренного реагирования на подобные ситуации. Кроме того, она призвала извлечь уроки из текущей пандемии и готовиться к возможным серьезным осложнениям в будущем. По ее словам, в мире по-прежнему появляются возбудители с пандемическим потенциалом. В этом году, по ее словам, зафиксировано два случая передачи человеку вируса гриппа птиц.

В начале августа специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков рассказал, что за 2020 г. среднегодовая температура на Земле повысилась на 0,59 градуса. При этом в России она выросла в 10 раз больше — на 5 градусов, отметил он, пояснив, что планета «греется неравномерно».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных