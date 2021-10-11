Попова заявила о росте случаев чумы в мире
Роспотребнадзор фиксирует увеличение числа случаев чумы в мире из-за глобального потепления, заявила глава ведомства Анна Попова.
«Мы, конечно же, видим изменение границ очагов, например, чумы, связанное с потеплением, с изменением климата и с антропогенным воздействием на окружающую природную среду. Мы видим увеличение случаев чумы в мире. Это тоже риски сегодняшнего дня», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).
В связи с этим Попова заявила о повышении важности экстренного реагирования на подобные ситуации. Кроме того, она призвала извлечь уроки из текущей пандемии и готовиться к возможным серьезным осложнениям в будущем. По ее словам, в мире по-прежнему появляются возбудители с пандемическим потенциалом. В этом году, по ее словам, зафиксировано два случая передачи человеку вируса гриппа птиц.
В начале августа специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков рассказал, что за 2020 г. среднегодовая температура на Земле повысилась на 0,59 градуса. При этом в России она выросла в 10 раз больше — на 5 градусов, отметил он, пояснив, что планета «греется неравномерно».