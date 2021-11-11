Второй регион России ввел обязательную вакцинацию для пожилых людей

Ранее обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан объявили в Санкт-Петербурге. Привиться в обязательном порядке должны граждане старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями (в том числе с ожирением и диабетом), а также все проходящие практику совершеннолетние студенты. Помимо этого, требование распространяется на работников, занятых на производстве, в строительстве, перерабатывающей промышленности, сфере транспорта и транспортной инфраструктуры, в том числе сотрудники аэропорта «Пулково», персонал авиакомпаний и морских портов. Вакцинацию нужно пройти в срок до 15 декабря первым компонентом, до 15 января — вторым.