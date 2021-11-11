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Общество

Второй регион России ввел обязательную вакцинацию для пожилых людей

Ведомости

Краснодарский край ввел обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет. Об этом говорится в постановлении главы регионального управления Роспотребнадзора Марии Потемкиной, опубликованном в четверг, 11 ноября.

Привиться также будут должны люди с хроническими заболеваниями (включая бронхолегочные и сердечно-сосудистые заболевания, ожирение и сахарный диабет), а также работники социальных служб, МФЦ и те, кто проживает в организациях социального обслуживания. Привиться первым компонентом вакцины нужно в срок до 13 декабря, пройти курс вакцинации — до 13 января с охватом не менее 80% от общей численности работников

За последние две недели число заболевших COVID-19 в Краснодарском крае выросло на 16,7%, при этом больше всего выявленных случаев (28,5%) приходится на лиц пенсионного возраста, сообщила Потемкина.

По состоянию на 11 ноября на Кубани зарегистрировали 339 инфицированных коронавирусом и 49 летальных исходов. По данным регионального оперштаба, в ковидных госпиталях находятся 6599 человек, из них 3422 — с подтвержденным COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе подтвердили 84 907 случаев коронавируса, 59 087 пациентов выздоровели, скончались 7879 человек.

Ранее обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан объявили в Санкт-Петербурге. Привиться в обязательном порядке должны граждане старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями (в том числе с ожирением и диабетом), а также все проходящие практику совершеннолетние студенты. Помимо этого, требование распространяется на работников, занятых на производстве, в строительстве, перерабатывающей промышленности, сфере транспорта и транспортной инфраструктуры, в том числе сотрудники аэропорта «Пулково», персонал авиакомпаний и морских портов. Вакцинацию нужно пройти в срок до 15 декабря первым компонентом, до 15 января — вторым.

Ранее по теме: Санкт-Петербург ввел обязательную вакцинацию для пожилых людей

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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