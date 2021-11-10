Санкт-Петербург ввел обязательную вакцинацию для пожилых людей

Санкт-Петербург ввел обязательную вакцинацию для пожилых людейТакже прививку должны будут сделать работники транспортной инфраструктуры
Главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова своим постановлением ввела обязательную вакцинацию от коронавируса всех граждан старше 60 лет – документ опубликован на сайте регионального подразделения Роспотребнадзора.
Также привиться в обязательном порядке должны будут все проходящие практику студенты старше 18 лет и люди с хроническими заболеваниями (в том числе с сахарным диабетом и ожирением). Обязательная вакцинация в Петербурге теперь затронет и работников, занятых на производстве, в строительстве, а также на транспорте. В том числе привиться должны будут сотрудники аэропорта «Пулково», персонал авиакомпаний, а также петербургских портов. Указанным категориям граждан нужно будет сделать первый укол до 15 декабря, а второй – до 15 января, говорится в документе.
Как пояснила «Ведомостям» партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай, главные государственные санитарные врачи регионов могут принимать решения о проведении профилактической вакцинации по эпидемическим показаниям на основании части 2 статьи 10 закона об иммунопрофилактике инфекционных болезней. Такие прививки делают при угрозе возникновения инфекционных болезней, их перечень определяет Минздрав. В феврале 2021 г. министр здравоохранения Михаил Мурашко внес вакцинацию против ковида в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.