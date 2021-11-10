Санкт-Петербург ввел обязательную вакцинацию для пожилых людей

Также привиться в обязательном порядке должны будут все проходящие практику студенты старше 18 лет и люди с хроническими заболеваниями (в том числе с сахарным диабетом и ожирением). Обязательная вакцинация в Петербурге теперь затронет и работников, занятых на производстве, в строительстве, а также на транспорте. В том числе привиться должны будут сотрудники аэропорта «Пулково», персонал авиакомпаний, а также петербургских портов. Указанным категориям граждан нужно будет сделать первый укол до 15 декабря, а второй – до 15 января, говорится в документе.