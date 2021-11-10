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Санкт-Петербург ввел обязательную вакцинацию для пожилых людей

Также прививку должны будут сделать работники транспортной инфраструктуры
Анна Киселева Максим Иванов
Андрей Гордеев / Ведомости

Главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова своим постановлением ввела обязательную вакцинацию от коронавируса всех граждан старше 60 лет – документ опубликован на сайте регионального подразделения Роспотребнадзора.

Также привиться в обязательном порядке должны будут все проходящие практику студенты старше 18 лет и люди с хроническими заболеваниями (в том числе с сахарным диабетом и ожирением). Обязательная вакцинация в Петербурге теперь затронет и работников, занятых на производстве, в строительстве, а также на транспорте. В том числе привиться должны будут сотрудники аэропорта «Пулково», персонал авиакомпаний, а также петербургских портов. Указанным категориям граждан нужно будет сделать первый укол до 15 декабря, а второй – до 15 января, говорится в документе.

Как пояснила «Ведомостям» партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай, главные государственные санитарные врачи регионов могут принимать решения о проведении профилактической вакцинации по эпидемическим показаниям на основании части 2 статьи 10 закона об иммунопрофилактике инфекционных болезней. Такие прививки делают при угрозе возникновения инфекционных болезней, их перечень определяет Минздрав. В феврале 2021 г. министр здравоохранения Михаил Мурашко внес вакцинацию против ковида в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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