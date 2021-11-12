В Кузбассе ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 людей старше 60 лет
Роспотребнадзор по Кемеровской области ввел обязательную вакцинацию от коронавируса для жителей региона старше 60 лет, соответствующее постановление врио главного санитарного врача региона Надежды Кутькиной опубликовано на сайте ведомства. Ранее такое решение приняли власти Санкт-Петербурга и Краснодарского края.
В документе говорится, что прививки от коронавируса должны сделать не менее 80% пожилых людей в регионе. Прививку первым компонентом вакцины им нужно сделать до 18 декабря, вторым — до 20 января следующего года.
Кутькина отметила, что эпидемическая ситуация в Кемеровской области остается неблагополучной. Уровень заболеваемости по итогам первой недели ноября вырос на 9% по сравнению с предыдущей неделей. Число заболевших COVID-19 среди людей старше 60 лет выросло на 19,5% по итогам прошлой недели, за четыре дня этой недели — на 21,6%, тогда как среди людей всех возрастов — на 9,5%.
По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в Кемеровской области было выявлено 347 случаев заражения коронавирусом, за весь период — 67 183. Скончались от COVID-19 1508 жителей региона. Коллективный иммунитет к коронавирусу составляет 41%, что ниже общероссийского показателя в 48,4%.