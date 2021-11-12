В Кузбассе ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 людей старше 60 лет

Кутькина отметила, что эпидемическая ситуация в Кемеровской области остается неблагополучной. Уровень заболеваемости по итогам первой недели ноября вырос на 9% по сравнению с предыдущей неделей. Число заболевших COVID-19 среди людей старше 60 лет выросло на 19,5% по итогам прошлой недели, за четыре дня этой недели — на 21,6%, тогда как среди людей всех возрастов — на 9,5%.