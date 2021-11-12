В пяти регионах России ухудшилась ситуация с COVID-19

Цвет региона на карте зависит от пяти критериев: показателя заболеваемости и охвата тестированием на 100 000 населения, уровня коллективного иммунитета, занятости коек с аппаратами ИВЛ и загруженности коечного фонда пациентами с COVID-19 от норматива. Красный цвет означает, что в регионе было выявлено более 150 случаев заражения коронавирусом на 100 000 населения в среднем за неделю или зафиксирован низкий уровень охвата тестированием, зеленый — что уровень заболеваемости составляет ниже 30 случаев на 100 000 человек.