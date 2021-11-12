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В пяти регионах России ухудшилась ситуация с COVID-19

Ведомости

Эпидемиологическая ситуация с COVID-19 осложнилась в пяти регионах России за последнюю неделю. Об этом свидетельствуют показатели тепловой карты, размещенной на портале оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

«Это Амурская, Иркутская, Новосибирская, Рязанская, Томская области. На тепловой карте портала стопкоронавирус.рф они перешли из оранжевой в красную зону», — сказала в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова. При этом ситуация улучшилась в Туве и Калмыкии, индикация которых сменилась с красной на ярко-оранжевую.

Цвет региона на карте зависит от пяти критериев: показателя заболеваемости и охвата тестированием на 100 000 населения, уровня коллективного иммунитета, занятости коек с аппаратами ИВЛ и загруженности коечного фонда пациентами с COVID-19 от норматива. Красный цвет означает, что в регионе было выявлено более 150 случаев заражения коронавирусом на 100 000 населения в среднем за неделю или зафиксирован низкий уровень охвата тестированием, зеленый — что уровень заболеваемости составляет ниже 30 случаев на 100 000 человек.

По данным оперштаба на 12 ноября, уровень коллективного иммунитета в России составляет 49%. Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 63,1 млн россиян, полный курс вакцинации прошли почти 58 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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