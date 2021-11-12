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Общество

СК рассказал обстоятельства убийства имама в Дагестане

Ведомости

62-летний житель села Аметеркмахи Акушинского района Дагестана убил имама возле домовладения матери последнего из-за длящегося долгое время земельного спора, сообщается на официальном сайте Следственного комитета (СК) РФ. 

«Прибыв к домовладению матери потерпевшего, мужчина открыл огонь из огнестрельного оружия, в результате чего имам был убит, два человека получили ранения», — рассказали в ведомстве.

Нападавшего попытался остановить раненый сын погибшего. Он нанес стрелку удар ножом, от которого тот и скончался. Сейчас сын и брат имама находятся в реанимационном отделении с различными огнестрельными ранениями.

В следственном управлении СК РФ по Республике Дагестан возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных четырьмя статьями: об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ), убийстве, совершенном общеопасным способом (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушении на убийство двух или более лиц, совершенном общеопасным способом, (ч. 3 ст. 30, п. п. «а, е», ч. 2 ст. 105 УК РФ) и о незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Об убийстве имама в дагестанском селе ранее сегодня сообщили СМИ. Они отмечали, что конфликт произошел из-за земельного спора. По данным Telegram-канала «112», 62-летний стрелок ранее был судим за незаконное хранение оружия и боеприпасов.

Ранее по теме: СМИ сообщили об убийстве имама в Дагестане

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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