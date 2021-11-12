СК рассказал обстоятельства убийства имама в Дагестане

В следственном управлении СК РФ по Республике Дагестан возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных четырьмя статьями: об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ), убийстве, совершенном общеопасным способом (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушении на убийство двух или более лиц, совершенном общеопасным способом, (ч. 3 ст. 30, п. п. «а, е», ч. 2 ст. 105 УК РФ) и о незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Все обстоятельства случившегося устанавливаются.