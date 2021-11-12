Песков привился «Спутником Лайт»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков привился от коронавируса однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Об этом он сообщил агентству «РИА Новости».
«Антител было очень много. ВОЗ и наш Минздрав рекомендуют вакцинироваться, не взирая на антитела. Температура была день», — рассказал Песков.
Отвечая на вопрос агентства о ревакцинации президента России Владимира Путина, Песков сказал, что глава государства сам сообщит об этом.
«Путин традиционно сам сообщит», — сказал Песков, отвечая на вопрос привился ли повторно президент.
По данным оперштаба, на сегодняшний день первую из двух доз вакцины от COVID-19 получили более 63,1 млн человек, причем почти 58 млн сделали обе прививки. Переболели коронавирусом 7,7 млн россиян. Уровень коллективного иммунитета в России сейчас составляет 49% после 48,4% 5 ноября.
Пока оперштаб стремится к достижению показателя в 80%. Однако 10 ноября вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в действительности, по данным экспертов, для защиты населения от коронавируса необходимо вакцинировать 90–95% граждан. Вице-премьер предупредила также, что неисполнение задачи по достижению коллективного иммунитета вовремя может привести к негативным последствиям.