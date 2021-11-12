В России зарегистрирован первый инъекционный препарат для лечения COVID-19
В России зарегистрировали первый отечественный инъекционный препарат для лечения COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу разработчика лекарства ГК «Промомед». Препарат под названием «арепливир» начнет поступать в больницы всех регионов России до конца года, сообщили в компании.
В основе арепливира действующее вещество фавипиравир. Оно было создано в Японии в 2002 г. в качестве средства против гриппа. Фавипиравир входит в список лекарств, которые рекомендует применять для лечения COVID-19 Минздрав РФ. Это синтетический препарат, который связывает вирусную РНК-полимеразу (фермент, по сути копирующий генетический материал вируса) в культуре клеток — иными словами, блокирует репликацию вируса.
В России арепливир ранее продавался только в форме таблеток. Помимо него в стране созданы и зарегистрированы три других лекарства на основе фавипиравира — авифавир, коронавир и ковидолек.