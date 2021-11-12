Двое российских военнослужащих погибли во время учений в Белоруссии
Двое военнослужащих российской армии погибли в ходе десантирования в рамках совместных учений с Белоруссией, передает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
«Вследствие внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютистов двух военнослужащих по контракту, имевших высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки. У обоих парашютистов погасли купола… Несмотря на усилия врачей, от полученных травм оба российских военнослужащих по контракту скончались», — пояснили в оборонном ведомстве.
В министерстве добавили, что один из погибших военнослужащих пытался спасти себя и второго погибшего сослуживца при помощи запасного парашюта. Несчастный случай произошел во время десантирования под Гродно.
Ранее сегодня российские и белорусские десантники провели учения в Гродненской области Белоруссии. В учениях были задействованы в том числе тяжелые российские военно-транспортные самолеты Ил-76, а также вертолеты ВВС и войск ПВО Белоруссии. После высадки белорусские и российские десантники выполнили несколько учебно-боевых задач.
Учения стали ответом на действия Польши, которая начала стягивать армию к границе с Белоруссией на фоне усугубившегося на этой неделе миграционного кризиса.