Двое российских военнослужащих погибли во время учений в Белоруссии

Ранее сегодня российские и белорусские десантники провели учения в Гродненской области Белоруссии. В учениях были задействованы в том числе тяжелые российские военно-транспортные самолеты Ил-76, а также вертолеты ВВС и войск ПВО Белоруссии. После высадки белорусские и российские десантники выполнили несколько учебно-боевых задач.