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Двое российских военнослужащих погибли во время учений в Белоруссии

Ведомости

Двое военнослужащих российской армии погибли в ходе десантирования в рамках совместных учений с Белоруссией, передает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

«Вследствие внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютистов двух военнослужащих по контракту, имевших высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки. У обоих парашютистов погасли купола… Несмотря на усилия врачей, от полученных травм оба российских военнослужащих по контракту скончались», — пояснили в оборонном ведомстве.

В министерстве добавили, что один из погибших военнослужащих пытался спасти себя и второго погибшего сослуживца при помощи запасного парашюта. Несчастный случай произошел во время десантирования под Гродно.

Ранее сегодня российские и белорусские десантники провели учения в Гродненской области Белоруссии. В учениях были задействованы в том числе тяжелые российские военно-транспортные самолеты Ил-76, а также вертолеты ВВС и войск ПВО Белоруссии. После высадки белорусские и российские десантники выполнили несколько учебно-боевых задач.

Учения стали ответом на действия Польши, которая начала стягивать армию к границе с Белоруссией на фоне усугубившегося на этой неделе миграционного кризиса.

Ранее по теме: Десантники России и Белоруссии высадились в Гродненской области

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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