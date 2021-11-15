«Коммерсантъ» узнал стоимость проезда по новой платной трассе в Подмосковье
Власти Московской области планируют до декабря этого года заключить концессионное соглашение с «М.Е.Т.К» на строительство платной дороги, дублирующей Егорьевское шоссе, длиной 36,3 км и стоимостью 60 млрд руб., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на минтранс региона. Дорогу будут строить в 2023-2026 гг. Тарифы на проезд для легковых автомобилей составят 12 руб. за км, или 436 руб. за всю дорогу, для автобусов и грузовиков – 18-43 руб.
В министерстве рассказали, что в 2019 г. проект такой дороги оценили в 32,3 млрд руб., однако сейчас смета подорожала почти вдвое из-за роста цен на стройматериалы, инфляции, необходимости переносить коммуникации на новом участке дороги и сети РЖД.
Маршрут трассы внесли в схему территориального планирования, но конкретной трассировки пока нет. Дорога будет иметь по две полосы в каждую сторону. Она начнется от Люберец, пойдет севернее Егорьевского шоссе мимо сел Зюзино, Строкино и Донино и войдет в ЦКАД. В минтрансе добавили, что объемы вырубки леса, изъятия земли и сноса строений будут определены после разработки документации. Решения будут приниматься с максимальным сохранением существующей застройки и минимальным изъятием участков, пообещали там.
Член общественного совета при минтрансе Подмосковья Андрей Мухортиков отметил, что на востоке и юго-востоке региона фактически нет не перегруженных трасс и дорог без светофоров. Он отметил, что тариф в 12 руб. для легковых авто недешевый, но «лучше иметь платную альтернативу, чем вообще никакой». Построить новую трассу полностью за счет бюджета невозможно: область тратит около 40 млрд руб. в год на весь дорожный ремонт, реконструкцию и строительство.