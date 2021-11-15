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«Коммерсантъ» узнал стоимость проезда по новой платной трассе в Подмосковье

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Власти Московской области планируют до декабря этого года заключить концессионное соглашение с «М.Е.Т.К» на строительство платной дороги, дублирующей Егорьевское шоссе, длиной 36,3 км и стоимостью 60 млрд руб., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на минтранс региона. Дорогу будут строить в 2023-2026 гг. Тарифы на проезд для легковых автомобилей составят 12 руб. за км, или 436 руб. за всю дорогу, для автобусов и грузовиков – 18-43 руб.

В министерстве рассказали, что в 2019 г. проект такой дороги оценили в 32,3 млрд руб., однако сейчас смета подорожала почти вдвое из-за роста цен на стройматериалы, инфляции, необходимости переносить коммуникации на новом участке дороги и сети РЖД.

Маршрут трассы внесли в схему территориального планирования, но конкретной трассировки пока нет. Дорога будет иметь по две полосы в каждую сторону. Она начнется от Люберец, пойдет севернее Егорьевского шоссе мимо сел Зюзино, Строкино и Донино и войдет в ЦКАД. В минтрансе добавили, что объемы вырубки леса, изъятия земли и сноса строений будут определены после разработки документации. Решения будут приниматься с максимальным сохранением существующей застройки и минимальным изъятием участков, пообещали там.

Член общественного совета при минтрансе Подмосковья Андрей Мухортиков отметил, что на востоке и юго-востоке региона фактически нет не перегруженных трасс и дорог без светофоров. Он отметил, что тариф в 12 руб. для легковых авто недешевый, но «лучше иметь платную альтернативу, чем вообще никакой». Построить новую трассу полностью за счет бюджета невозможно: область тратит около 40 млрд руб. в год на весь дорожный ремонт, реконструкцию и строительство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных