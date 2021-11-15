«Коммерсантъ» узнал стоимость проезда по новой платной трассе в Подмосковье

Маршрут трассы внесли в схему территориального планирования, но конкретной трассировки пока нет. Дорога будет иметь по две полосы в каждую сторону. Она начнется от Люберец, пойдет севернее Егорьевского шоссе мимо сел Зюзино, Строкино и Донино и войдет в ЦКАД. В минтрансе добавили, что объемы вырубки леса, изъятия земли и сноса строений будут определены после разработки документации. Решения будут приниматься с максимальным сохранением существующей застройки и минимальным изъятием участков, пообещали там.