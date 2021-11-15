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Ученые сообщили об иммунитете к COVID-19 у 83% жителей Санкт-Петербурга

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Антитела к коронавирусу обнаружили у 83% взрослых жителей Санкт-Петербурга, сообщил РБК со ссылкой на данные серологического исследования, которое провели ученые Европейского университета в Санкт-Петербурге, лаборатории Genetico и НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава.

По данным исследования, 78% участников, которые не делали прививки от коронавируса, переболели им. Авторы исследования отметили, что повторные заболевания происходят достаточно редко, их доля не больше 3%.

Антитела к коронавирусу обнаружили у 99% привитых «Спутником V», 96% привитых «Спутником Лайт». Среди привившихся вакцинами «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» иммунитет выработался у 76% и 57% соответственно, что значимо не отличается от аналогичной доли невакцинированных участников исследования. Ученые отметили, что число участников, привитых этими двумя вакцинами, было минимальным.

Замдиректора по научной работе НИИ гриппа Дарья Даниленко рассказала, что в будущем авторы исследования хотят оценить, как долго сохраняются антитела после COVID-19 и «Спутника V». По ее словам, пока нет оснований предполагать, что со временем защита резко ослабевает.

По данным оперштаба, на сегодняшний день первую из двух доз вакцины от COVID-19 получили более 63,1 млн человек, причем почти 58 млн сделали обе прививки. Переболели коронавирусом 7,7 млн россиян. Уровень коллективного иммунитета в России сейчас составляет 49%. В Санкт-Петербурге коллективный иммунитет составляет 65,3%: около 2,5 млн человек сделали прививки первым компонентом вакцины, 2,3 млн – двумя компонентами.

Власти поставили цель достичь коллективного иммунитета к коронавирусу в 80%. Однако 10 ноября вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в действительности, по данным экспертов, для защиты населения от коронавируса необходимо вакцинировать 90–95% граждан. Вице-премьер предупредила также, что неисполнение задачи по достижению коллективного иммунитета вовремя может привести к негативным последствиям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных