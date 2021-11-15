Ученые сообщили об иммунитете к COVID-19 у 83% жителей Санкт-Петербурга

По данным оперштаба, на сегодняшний день первую из двух доз вакцины от COVID-19 получили более 63,1 млн человек, причем почти 58 млн сделали обе прививки. Переболели коронавирусом 7,7 млн россиян. Уровень коллективного иммунитета в России сейчас составляет 49%. В Санкт-Петербурге коллективный иммунитет составляет 65,3%: около 2,5 млн человек сделали прививки первым компонентом вакцины, 2,3 млн – двумя компонентами.