Ученые сообщили об иммунитете к COVID-19 у 83% жителей Санкт-Петербурга
По данным исследования, 78% участников, которые не делали прививки от коронавируса, переболели им. Авторы исследования отметили, что повторные заболевания происходят достаточно редко, их доля не больше 3%.
Антитела к коронавирусу обнаружили у 99% привитых «Спутником V», 96% привитых «Спутником Лайт». Среди привившихся вакцинами «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» иммунитет выработался у 76% и 57% соответственно, что значимо не отличается от аналогичной доли невакцинированных участников исследования. Ученые отметили, что число участников, привитых этими двумя вакцинами, было минимальным.
Замдиректора по научной работе НИИ гриппа Дарья Даниленко рассказала, что в будущем авторы исследования хотят оценить, как долго сохраняются антитела после COVID-19 и «Спутника V». По ее словам, пока нет оснований предполагать, что со временем защита резко ослабевает.
По данным оперштаба, на сегодняшний день первую из двух доз вакцины от COVID-19 получили более 63,1 млн человек, причем почти 58 млн сделали обе прививки. Переболели коронавирусом 7,7 млн россиян. Уровень коллективного иммунитета в России сейчас составляет 49%. В Санкт-Петербурге коллективный иммунитет составляет 65,3%: около 2,5 млн человек сделали прививки первым компонентом вакцины, 2,3 млн – двумя компонентами.
Власти поставили цель достичь коллективного иммунитета к коронавирусу в 80%. Однако 10 ноября вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в действительности, по данным экспертов, для защиты населения от коронавируса необходимо вакцинировать 90–95% граждан. Вице-премьер предупредила также, что неисполнение задачи по достижению коллективного иммунитета вовремя может привести к негативным последствиям.