Средняя цена похорон в Москве составила 135 000 рублей
«Порядка 100–110 тыс. руб. собственно за агентские услуги, за гроб, катафальный транспорт, венки. Само захоронение, равно как и кремация, обходится примерно в 35 тыс. руб. И это необязательная минимальная цена, а сложившийся средний чек в учреждении», — отметил Екимов. Он добавил, что лента с гравировкой у официальной компании может стоить 100 руб., а у теневых агентов – 1500 руб.
По данным «Ритуала», средний чек на захоронение в Москве вырос незначительно. Екимов пояснил, что он растет в пределах инфляции или за счет новых категорий продукции и новых услуг. Стоимость ритуальной атрибутики выросла в первую очередь из-за роста цен на используемые материалы – древесину и металл.
В августе «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на данные Росстата, что россияне начали экономить на похоронах. Объем выручки ритуальных агентств в России в первой половине 2021 года вырос на 9% в годовом выражении, до 36,9 млрд руб., однако смертность за этот период выросла на 16%, до 1,1 млн человек. Глава похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов рассказал, что средний чек на похороны в регионах в 2020 г. составлял 50 000 руб., сейчас – не более 30 000 руб. Болтунов добавил, что из-за снижения доходов россияне стали экономить на дополнительных погребальных услугах.