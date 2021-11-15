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Общество

Средняя цена похорон в Москве составила 135 000 рублей

Ведомости

Похороны в Москве в среднем стоят около 135 000 руб., сообщил в интервью РБК глава ГБУ «Ритуал» Артем Екимов. По его словам, в столице люди не стремятся экономить на погребениях.

«Порядка 100–110 тыс. руб. собственно за агентские услуги, за гроб, катафальный транспорт, венки. Само захоронение, равно как и кремация, обходится примерно в 35 тыс. руб. И это необязательная минимальная цена, а сложившийся средний чек в учреждении», — отметил Екимов. Он добавил, что лента с гравировкой у официальной компании может стоить 100 руб., а у теневых агентов – 1500 руб.

По данным «Ритуала», средний чек на захоронение в Москве вырос незначительно. Екимов пояснил, что он растет в пределах инфляции или за счет новых категорий продукции и новых услуг. Стоимость ритуальной атрибутики выросла в первую очередь из-за роста цен на используемые материалы – древесину и металл.

В августе «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на данные Росстата, что россияне начали экономить на похоронах. Объем выручки ритуальных агентств в России в первой половине 2021 года вырос на 9% в годовом выражении, до 36,9 млрд руб., однако смертность за этот период выросла на 16%, до 1,1 млн человек. Глава похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов рассказал, что средний чек на похороны в регионах в 2020 г. составлял 50 000 руб., сейчас – не более 30 000 руб. Болтунов добавил, что из-за снижения доходов россияне стали экономить на дополнительных погребальных услугах.

Ранее по теме: Россияне стали экономить на похоронных услугах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных