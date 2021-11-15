Средняя цена похорон в Москве составила 135 000 рублей

В августе «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на данные Росстата, что россияне начали экономить на похоронах. Объем выручки ритуальных агентств в России в первой половине 2021 года вырос на 9% в годовом выражении, до 36,9 млрд руб., однако смертность за этот период выросла на 16%, до 1,1 млн человек. Глава похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов рассказал, что средний чек на похороны в регионах в 2020 г. составлял 50 000 руб., сейчас – не более 30 000 руб. Болтунов добавил, что из-за снижения доходов россияне стали экономить на дополнительных погребальных услугах.