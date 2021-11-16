В Подмосковье возбудили уголовное дело из-за издевательств в доме престарелых

«Они и бьют их, хотят — кормят, хотят — не кормят. Ужасная антисанитария, там тараканы и люди в чесотке», — рассказала бывшая сотрудница каналу «360». По ее словам, родственников постояльцев в дом престарелых не пускали под предлогом усложнившейся эпидемической обстановки. При этом управляющая пансионатом отрицает обвинения. Она заявила, что сиделка просто «не прижилась» в учреждении, а привязывают к кроватям только агрессивных подопечных и временно, чтобы они не навредили себе.