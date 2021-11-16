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Общество

В Подмосковье возбудили уголовное дело из-за издевательств в доме престарелых

Ведомости

Следственный комитет (СК) завел уголовное дело после сообщений об издевательствах над пожилыми в частном пансионате в Подмосковье. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Ситуация в пансионате получила огласку 15 ноября после того, как бывшая сотрудница заведения опубликовала в соцсетях кадры, на которых видно пожилую женщину, привязанную к кровати веревками. Другая женщина жаловалась на побои со стороны сотрудницы.

«Они и бьют их, хотят — кормят, хотят — не кормят. Ужасная антисанитария, там тараканы и люди в чесотке», — рассказала бывшая сотрудница каналу «360». По ее словам, родственников постояльцев в дом престарелых не пускали под предлогом усложнившейся эпидемической обстановки. При этом управляющая пансионатом отрицает обвинения. Она заявила, что сиделка просто «не прижилась» в учреждении, а привязывают к кроватям только агрессивных подопечных и временно, чтобы они не навредили себе.

СК провел проверку информации о том, что обслуживающий персонал в мытищинском доме престарелых допускал в отношении постояльцев жестокое обращение. В ведомстве рассказали, что следователи осмотрели помещение, в котором находится пансионат, запросили учредительные документы и договоры с обслуживающим персоналом, а также опросили постояльцев. 

«Из их опроса следует, что противоправные действия в отношении них не совершались. Врачом-травматологом проведено медицинское освидетельствование, по результатам которого внешних видимых телесных повреждений у пенсионерок не выявлено. Также опрошены 15 других постояльцев, которые пояснили, что каких-либо противоправных действий со стороны работников в отношении них не совершалось», — говорится в сообщении. Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных