Умерла ведущая «АБВГДейки» Кристина Асмаловская

«Во второй раз ее положили с подозрением на COVID-19. Становилось хуже и хуже, ее перевели в реанимацию. И вчера утром она скончалась. Была на аппарате ИВЛ. Окончательный диагноз сегодня выдадут в больнице, к вечеру будет полная ясность», — рассказала Черняева. Дата и место похорон пока не назначены.