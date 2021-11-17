Умерла ведущая «АБВГДейки» Кристина Асмаловская
Актриса, ведущая передачи «АБВГДейка» Кристина Асмаловская скончалась в возрасте 41 года, сообщил РБК со ссылкой на художественного руководителя программы Татьяну Черняеву. Изначально Асмаловскую госпитализировали с камнем в желчном пузыре, но после выписки ей стало плохо, актриса начала задыхаться.
«Во второй раз ее положили с подозрением на COVID-19. Становилось хуже и хуже, ее перевели в реанимацию. И вчера утром она скончалась. Была на аппарате ИВЛ. Окончательный диагноз сегодня выдадут в больнице, к вечеру будет полная ясность», — рассказала Черняева. Дата и место похорон пока не назначены.
Асмаловская родилась в 1980 г. в Москве, окончила РАТИ-ГИТИС. Актриса снималась в сериалах «Моя прекрасная няня» и «Адьютанты любви». Семь лет Асмаловская вела передачу для детей «АБВГДейка». Также она участвовала в двух сезонах программы «Танцы со звездами», выступала в паре с актерами Маратом Башаровым и Максимом Щеголевым.