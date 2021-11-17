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Умерла ведущая «АБВГДейки» Кристина Асмаловская

Ведомости

Актриса, ведущая передачи «АБВГДейка» Кристина Асмаловская скончалась в возрасте 41 года, сообщил РБК со ссылкой на художественного руководителя программы Татьяну Черняеву. Изначально Асмаловскую госпитализировали с камнем в желчном пузыре, но после выписки ей стало плохо, актриса начала задыхаться. 

«Во второй раз ее положили с подозрением на COVID-19. Становилось хуже и хуже, ее перевели в реанимацию. И вчера утром она скончалась. Была на аппарате ИВЛ. Окончательный диагноз сегодня выдадут в больнице, к вечеру будет полная ясность», — рассказала Черняева. Дата и место похорон пока не назначены. 

Асмаловская родилась в 1980 г. в Москве, окончила РАТИ-ГИТИС. Актриса снималась в сериалах «Моя прекрасная няня» и «Адьютанты любви». Семь лет Асмаловская вела передачу для детей «АБВГДейка». Также она участвовала в двух сезонах программы «Танцы со звездами», выступала в паре с актерами Маратом Башаровым и Максимом Щеголевым. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных