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Депутата Заксобрания Приморья задержали по подозрению в педофилии

Ведомости

Следственные органы СКР по Приморскому краю возбудили уголовное дело в отношении депутата местного Заксобрания по подозрению в педофилии (ч. 4 ст. 132 УК РФ), говорится на сайте следственного комитета. Мужчина задержан, в его квартире проводится обыск. Следователи допрашивают свидетелей и потерпевшего.

По версии следствия, подозреваемый, находясь на территории базы отдыха в районе улицы Лазурная в городе Владивостоке при общении с 11-летним ребенком «демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении», рассказали в СК. О каком предмете идет речь, не уточняется.

Подозреваемого задержали, в его квартире проводится обыск. Следователи допрашивают свидетелей и потерпевшего. ТАСС сообщил со ссылкой на помощника депутата, что задержанный — депутат заксобрания от партии КПРФ Артем Самсонов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных