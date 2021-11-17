Депутата Заксобрания Приморья задержали по подозрению в педофилии

По версии следствия, подозреваемый, находясь на территории базы отдыха в районе улицы Лазурная в городе Владивостоке при общении с 11-летним ребенком «демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении», рассказали в СК. О каком предмете идет речь, не уточняется.