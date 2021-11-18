ФАС сообщила о снижении наценок на социально-значимые продукты
Наценки на социально значимые продукты питания в федеральных торговых сетях в период с августа по текущее время снизились с 22% до 15%, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максима Шаскольского.
В ведомстве рассказали, что в некоторых регионах торговые сети, занимая доминирующее положение на рынке, устанавливают надбавки выше, чем в своей же сети в соседнем округе, где они доминирующего положения не занимают. «Поэтому мы выявили такие случаи, наценки были снижены. И вообще динамика сейчас торговых наценок на социально значимые продукты питания в федеральных торговых сетях снижается на 7 п. п., с 22% до 15% с августа по текущий момент», — сказал он.
По словам главы ФАС, ведомство находится в диалоге с торговыми сетями с помощью переговоров при участии Министерства промышленности и торговли. Торговые сети, как правило, выбирают «путь ответственного ценообразования».
23 сентября ФАС сообщила, что выдала предупреждения владельцам «Пятерочки» и «Магнита» о необоснованном завышении цен на продукты. В некоторых муниципальных образованиях, где «Пятерочка» и «Магнит» доминируют на рынке, стоимость пшеничной муки, хлеба, кур и свинины превышала цены на эти товары в других округах более чем на 10%.