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ФАС сообщила о снижении наценок на социально-значимые продукты

Ведомости

Наценки на социально значимые продукты питания в федеральных торговых сетях в период с августа по текущее время снизились с 22% до 15%, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максима Шаскольского.

В ведомстве рассказали, что в некоторых регионах торговые сети, занимая доминирующее положение на рынке, устанавливают надбавки выше, чем в своей же сети в соседнем округе, где они доминирующего положения не занимают. «Поэтому мы выявили такие случаи, наценки были снижены. И вообще динамика сейчас торговых наценок на социально значимые продукты питания в федеральных торговых сетях снижается на 7 п. п., с 22% до 15% с августа по текущий момент», — сказал он.

По словам главы ФАС, ведомство находится в диалоге с торговыми сетями с помощью переговоров при участии Министерства промышленности и торговли. Торговые сети, как правило, выбирают «путь ответственного ценообразования».

23 сентября ФАС сообщила, что выдала предупреждения владельцам «Пятерочки» и «Магнита» о необоснованном завышении цен на продукты. В некоторых муниципальных образованиях, где «Пятерочка» и «Магнит» доминируют на рынке, стоимость пшеничной муки, хлеба, кур и свинины превышала цены на эти товары в других округах более чем на 10%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных