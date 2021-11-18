ФАС сообщила о снижении наценок на социально-значимые продукты

В ведомстве рассказали, что в некоторых регионах торговые сети, занимая доминирующее положение на рынке, устанавливают надбавки выше, чем в своей же сети в соседнем округе, где они доминирующего положения не занимают. «Поэтому мы выявили такие случаи, наценки были снижены. И вообще динамика сейчас торговых наценок на социально значимые продукты питания в федеральных торговых сетях снижается на 7 п. п., с 22% до 15% с августа по текущий момент», — сказал он.