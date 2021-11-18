Ученые сообщили о снижении риска заражения COVID-19 в два раза при ношении масок

Результаты исследования получены на фоне свидетельств о том, что наращивание темпов вакцинации было недостаточно для того, чтобы предотвратить повышение уровня заболеваемости. Температура на улице падает, и это приводит к скоплению в помещениях: это вынуждает страны, включая Австрию и Нидерланды, вводить новые ограничения.