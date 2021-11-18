Ученые сообщили о снижении риска заражения COVID-19 в два раза при ношении масок
Группа ученых из Европы, Великобритании, Китая и Австралии опубликовали в British Medical Journal исследовательскую работу о том, как меры предосторожности, связанные с COVID-19, влияют на динамику риска заражения. Согласно исследованию, ношение маски снижает риск заражения коронавирусом более чем вдвое, как и мытье рук. Социальное дистанцирование снижает риск лишь на четверть, выяснили ученые.
«Текущие данные количественного анализа указывают на пользу мытья рук, ношения масок и физического дистанцирования в снижении заболеваемости COVID-19. Описанные результаты этой работы показывают эффективность как отдельных мер, так и пакетов мер общественного здравоохранения в отношении передачи SARS-CoV-2 и заболеваемости COVID-19», — следует из статьи.
Результаты исследования получены на фоне свидетельств о том, что наращивание темпов вакцинации было недостаточно для того, чтобы предотвратить повышение уровня заболеваемости. Температура на улице падает, и это приводит к скоплению в помещениях: это вынуждает страны, включая Австрию и Нидерланды, вводить новые ограничения.
«Вполне вероятно, что дальнейший контроль над пандемией COVID-19 зависит не только от высокого уровня вакцинации и ее эффективности, но и от постоянного соблюдения эффективных и устойчивых мер про профилактике и предотвращению заражений», — говорится в статье.
Пока авторы исследования не смогли прийти к общему мнению о том, как на пандемии сказываются жесткие ограничения: локдаун, карантин, закрытие школ и образовательных учреждений и др.
По данным университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения COVID-19 в мире 18 ноября превысило 255 млн человек, более 5,1 млн человек умерли. По количеству заболевших на первом месте находятся США (47 420 139). На второй строчке — Индия (34 478 517), на третьей — Бразилия (21 977 661), на четвертой — Великобритания ( 9 725 331), на пятой — Россия (9 027 163, данные университета отстают от данных российского оперштаба).