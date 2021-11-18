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Общество

Ученые сообщили о снижении риска заражения COVID-19 в два раза при ношении масок

Ведомости

Группа ученых из Европы, Великобритании, Китая и Австралии опубликовали в British Medical Journal исследовательскую работу о том, как меры предосторожности, связанные с COVID-19, влияют на динамику риска заражения. Согласно исследованию, ношение маски снижает риск заражения коронавирусом более чем вдвое, как и мытье рук. Социальное дистанцирование снижает риск лишь на четверть, выяснили ученые. 

«Текущие данные количественного анализа указывают на пользу мытья рук, ношения масок и физического дистанцирования в снижении заболеваемости COVID-19. Описанные результаты этой работы показывают эффективность как отдельных мер, так и пакетов мер общественного здравоохранения в отношении передачи SARS-CoV-2 и заболеваемости COVID-19», — следует из статьи.  

Результаты исследования получены на фоне свидетельств о том, что наращивание темпов вакцинации было недостаточно для того, чтобы предотвратить повышение уровня заболеваемости. Температура на улице падает, и это приводит к скоплению в помещениях: это вынуждает страны, включая Австрию и Нидерланды, вводить новые ограничения. 

«Вполне вероятно, что дальнейший контроль над пандемией COVID-19 зависит не только от высокого уровня вакцинации и ее эффективности, но и от постоянного соблюдения эффективных и устойчивых мер про профилактике и предотвращению заражений», — говорится в статье. 

Пока авторы исследования не смогли прийти к общему мнению о том, как на пандемии сказываются жесткие ограничения: локдаун, карантин, закрытие школ и образовательных учреждений и др. 

По данным университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения COVID-19 в мире 18 ноября превысило 255 млн человек, более 5,1 млн человек умерли. По количеству заболевших на первом месте находятся США (47 420 139). На второй строчке — Индия (34 478 517), на третьей — Бразилия (21 977 661), на четвертой — Великобритания ( 9 725 331), на пятой — Россия (9 027 163, данные университета отстают от данных российского оперштаба).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных