Скончался сыгравший в «Ночном дозоре» актер Игорь Савочкин
«Сейчас я узнала, что вчера ушел Игорь Савочкин. Один из тех, кто был добр ко мне в те времена, когда я начинала. Игорь работал в "Базелевсе", занимался постпродакшеном, люди не из нашей сферы знают его как известного актера», — сообщила Казанцева.
Савочкин сыграл роли в фильмах «Ночной дозор», «Адмиралъ», «Ирония судьбы. Продолжение», «Левиафан», «Елки 3» и в сериале «Эпидемия». С ноября 2014 г. по сентябрь 2015 г. вел передачу «Теория заговора» на Первом канале.