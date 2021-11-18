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Скончался сыгравший в «Ночном дозоре» актер Игорь Савочкин

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Российский актер Игорь Савочкин скончался на 59-м году жизни, сообщила в аккаунте в Facebook писательница и режиссер Алеся Казанцева. 

«Сейчас я узнала, что вчера ушел Игорь Савочкин. Один из тех, кто был добр ко мне в те времена, когда я начинала. Игорь работал в "Базелевсе", занимался постпродакшеном, люди не из нашей сферы знают его как известного актера», — сообщила Казанцева.

РБК сообщил со ссылкой на пресс-службу Гильдии актеров кино России, что Савочкин умер 17 ноября в больнице. Причину смерти актера не назвали. 

Савочкин сыграл роли в фильмах «Ночной дозор», «Адмиралъ», «Ирония судьбы. Продолжение», «Левиафан», «Елки 3» и в сериале «Эпидемия». С ноября 2014 г. по сентябрь 2015 г. вел передачу «Теория заговора» на Первом канале. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных