Россия поставит Молдавии еще одну партию «Спутника V»

Эта партия «Спутника» будет уже четвертой для Молдавии в текущем году. Первые две партии, каждая в количестве 71 000 доз, были доставлены в апреле, третья (объемом 30 000 доз) — в июне. Часть из них была переправлена в Приднестровье. В конце июня занимавший в то время пост госсекретаря минздрава Молдавии Игорь Куров сообщал о переговорах с Россией о закупке 700 000 доз «Спутника V». Сроки поставки тогда не назывались.