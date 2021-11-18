Россия поставит Молдавии еще одну партию «Спутника V»
Молдавия закупит в России партию препарата «Спутник V» для проведения 100 000 полных курсов вакцинации от коронавируса, заявила госсекретарь молдавского минздрава Зинаида Безверхни. Процедура закупки начнется в понедельник.
«У нас есть прямой контакт с представителями Российского фонда прямых инвестиций и ООО «Вакцина человека». Они подтвердили свою готовность осуществить поставку в течение месяца с момента подписания контракта», — передает ТАСС слова Безверхни.
Эта партия «Спутника» будет уже четвертой для Молдавии в текущем году. Первые две партии, каждая в количестве 71 000 доз, были доставлены в апреле, третья (объемом 30 000 доз) — в июне. Часть из них была переправлена в Приднестровье. В конце июня занимавший в то время пост госсекретаря минздрава Молдавии Игорь Куров сообщал о переговорах с Россией о закупке 700 000 доз «Спутника V». Сроки поставки тогда не назывались.
Российская вакцина была официально зарегистрирована в Молдавии в начале марта. В стране также одобрены вакцины Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm и SinoVac.
Ранее власти Приднестровья обвинили Кишинев в затягивании поставок 200 000 доз «Спутника V», которые Россия выделила непризнанной республике в качестве гуманитарной помощи. Молдавия выдаст разрешение на поставку в Приднестровский регион на этой неделе. По словам Безверхни, задержка была вызвана тем, что цена на вакцину официально не была зарегистрирована.
По последним данным минздрава Молдавии, полный курс вакцинации в стране прошли более 909 000 человек, около 25% жителей республики. Всего стране необходимо примерно 4,8 млн доз вакцины, чтобы привить 70% населения. Ранее в этом году Молдавия уже получила более 1,4 млн доз через глобальную инициативу COVAX.