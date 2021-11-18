Газета
Общество

Россия поставит Молдавии еще одну партию «Спутника V»

Ведомости

Молдавия закупит в России партию препарата «Спутник V» для проведения 100 000 полных курсов вакцинации от коронавируса, заявила госсекретарь молдавского минздрава Зинаида Безверхни. Процедура закупки начнется в понедельник.

«У нас есть прямой контакт с представителями Российского фонда прямых инвестиций и ООО «Вакцина человека». Они подтвердили свою готовность осуществить поставку в течение месяца с момента подписания контракта», — передает ТАСС слова Безверхни.

Эта партия «Спутника» будет уже четвертой для Молдавии в текущем году. Первые две партии, каждая в количестве 71 000 доз, были доставлены в апреле, третья (объемом 30 000 доз) — в июне. Часть из них была переправлена в Приднестровье. В конце июня занимавший в то время пост госсекретаря минздрава Молдавии Игорь Куров сообщал о переговорах с Россией о закупке 700 000 доз «Спутника V». Сроки поставки тогда не назывались.

Российская вакцина была официально зарегистрирована в Молдавии в начале марта. В стране также одобрены вакцины Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm и SinoVac. 

Ранее власти Приднестровья обвинили Кишинев в затягивании поставок 200 000 доз «Спутника V», которые Россия выделила непризнанной республике в качестве гуманитарной помощи. Молдавия выдаст разрешение на поставку в Приднестровский регион на этой неделе. По словам Безверхни, задержка была вызвана тем, что цена на вакцину официально не была зарегистрирована.

По последним данным минздрава Молдавии, полный курс вакцинации в стране прошли более 909 000 человек, около 25% жителей республики. Всего стране необходимо примерно 4,8 млн доз вакцины, чтобы привить 70% населения. Ранее в этом году Молдавия уже получила более 1,4 млн доз через глобальную инициативу COVAX.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных