Мишустин уволил замглавы Минспорта за прогул

Машкову назначили статс-секретарем — заместителем министра спорта России в марте прошлого года. Перед этим, с 2017 по 2020 г., она была старшим преподавателем кафедры спортивного права Института современного прикладного права, начальником Управления международного сотрудничества, заведующей Научно-экспертного центра спортивного права МГЮА.