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Мишустин уволил замглавы Минспорта за прогул

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении от должности статс-секретаря — заместителя министра спорта Ксении Машковой за грубое нарушение. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Машкову Ксению Викторовну от должности статс-секретаря — заместителя министра спорта Российской Федерации в связи с однократным грубым нарушением должностных обязанностей, предусмотренным подпунктом "а" пункта 3 части 1 статьи 37 федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации"» — сказано в документе.

Таким образом, Машкову уволили за прогул. Под ним в законе понимается отсутствие на рабочем месте без уважительных причин дольше четырех часов подряд в течение дня.

Машкову назначили статс-секретарем — заместителем министра спорта России в марте прошлого года. Перед этим, с 2017 по 2020 г., она была старшим преподавателем кафедры спортивного права Института современного прикладного права, начальником Управления международного сотрудничества, заведующей Научно-экспертного центра спортивного права МГЮА.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных