Мишустин уволил замглавы Минспорта за прогул
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении от должности статс-секретаря — заместителя министра спорта Ксении Машковой за грубое нарушение. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить Машкову Ксению Викторовну от должности статс-секретаря — заместителя министра спорта Российской Федерации в связи с однократным грубым нарушением должностных обязанностей, предусмотренным подпунктом "а" пункта 3 части 1 статьи 37 федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации"» — сказано в документе.
Таким образом, Машкову уволили за прогул. Под ним в законе понимается отсутствие на рабочем месте без уважительных причин дольше четырех часов подряд в течение дня.
Машкову назначили статс-секретарем — заместителем министра спорта России в марте прошлого года. Перед этим, с 2017 по 2020 г., она была старшим преподавателем кафедры спортивного права Института современного прикладного права, начальником Управления международного сотрудничества, заведующей Научно-экспертного центра спортивного права МГЮА.