Опрос показал долю желающих уехать из России студентов IT-специальностей

В начале 2021 г. Минцифры заявило, что дефицит квалифицированных кадров в российской ИТ-сфере составляет от 500 000 до 1 млн человек в год. По данным «Хабр Карьера», в первой половине 2021 г. средняя зарплата ИТ-специалистов в России увеличилась на 6,2% по сравнению со вторым полугодием прошлого года и составила 120 000 руб. Зарплаты специалистов в регионах выросли на 13,7%, до 100 000 руб. Рост в Москве составил 6,7%, до 160 000 руб., в Санкт-Петербурге – на 3,8%, до 135 000 руб.