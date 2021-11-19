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Опрос показал долю желающих уехать из России студентов IT-специальностей

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53% студентов, которые изучают информационные технологии, хотели бы уехать из России, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса платформы GeekBrains (входит в экосистему VK). В опросе приняли участие более 5000 респондентов, которые изучают ИТ, разного пола и из разных городов России.

25% опрошенных, которые хотели бы уехать из России, хотели бы переехать в США, 7% — в Великобританию, 6% — в Германию, 5% — в Канаду, 23% — в другие страны. 34% респондентов затруднились с выбором страны.

В начале 2021 г. Минцифры заявило, что дефицит квалифицированных кадров в российской ИТ-сфере составляет от 500 000 до 1 млн человек в год. По данным «Хабр Карьера», в первой половине 2021 г. средняя зарплата ИТ-специалистов в России увеличилась на 6,2% по сравнению со вторым полугодием прошлого года и составила 120 000 руб. Зарплаты специалистов в регионах выросли на 13,7%, до 100 000 руб. Рост в Москве составил 6,7%, до 160 000 руб., в Санкт-Петербурге – на 3,8%, до 135 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных