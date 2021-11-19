Двоих сотрудников МЧС в Москве задержали по подозрению в получении взяток

Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что подозреваемые получили 50 000 руб. за паспорта для коммерческих организаций. Правоохранители также расследуют уголовное дело в отношении посредника в даче взятки. Собеседник «Интерфакса» заявил, что Мищенко и Самарин получили взятки в размере 70 000 и 50 000 руб. соответственно.