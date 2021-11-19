Газета
Общество

Двоих сотрудников МЧС в Москве задержали по подозрению в получении взяток

Ведомости

Два высокопоставленных сотрудника ГУ МЧС по Москве подозреваются в получении взятки, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Источник «Интерфакса» подтвердил информацию.

«Первый заместитель начальника главного управления по Москве Андрей Мищенко и руководитель одного из отделов главка Виктор Самарин подозреваются во взяточничестве», — рассказал собеседник «РИА Новости». Мищенко и Самарина задержали в четверг, добавил он.

Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что подозреваемые получили 50 000 руб. за паспорта для коммерческих организаций. Правоохранители также расследуют уголовное дело в отношении посредника в даче взятки. Собеседник «Интерфакса» заявил, что Мищенко и Самарин получили взятки в размере 70 000 и 50 000 руб. соответственно.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Мищенко проходит в качестве подозреваемого по уголовному делу о получении взятки в значительном размере. По данным собеседника агентства, Мищенко получил взятку за паспорта антитеррористической безопасности. После проведения следственных действий Мищенко отпустили. Уголовное дело возбуждено по ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных