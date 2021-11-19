Двоих сотрудников МЧС в Москве задержали по подозрению в получении взяток
Два высокопоставленных сотрудника ГУ МЧС по Москве подозреваются в получении взятки, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Источник «Интерфакса» подтвердил информацию.
«Первый заместитель начальника главного управления по Москве Андрей Мищенко и руководитель одного из отделов главка Виктор Самарин подозреваются во взяточничестве», — рассказал собеседник «РИА Новости». Мищенко и Самарина задержали в четверг, добавил он.
Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что подозреваемые получили 50 000 руб. за паспорта для коммерческих организаций. Правоохранители также расследуют уголовное дело в отношении посредника в даче взятки. Собеседник «Интерфакса» заявил, что Мищенко и Самарин получили взятки в размере 70 000 и 50 000 руб. соответственно.
Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Мищенко проходит в качестве подозреваемого по уголовному делу о получении взятки в значительном размере. По данным собеседника агентства, Мищенко получил взятку за паспорта антитеррористической безопасности. После проведения следственных действий Мищенко отпустили. Уголовное дело возбуждено по ст. 290 УК РФ (получение взятки).