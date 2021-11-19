Суд оштрафовал VK Group за неудаление запрещенной информации
Мировой судебный участок Хорошевского района Москвы оштрафовал VK Group (бывшая Mail.ru Group) на 3 млн руб. за отказ принадлежащей ей социальной сети «Одноклассники» удалить запрещенную информацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Мировой участок Хорошевского района Москвы признал Mail.ru виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ) и оштрафовал компанию на 3 млн руб. Протокол был составлен Роскомнадзором из-за отказа "Одноклассников" удалить запрещенный контент», — сказали в суде.
В пресс-службе соцсети заявили, что она планирует обжаловать решение суда. «Мы видим, что под требования регуляторов попадает все больше контента от групп и профилей в соцсети. ОК соблюдают законодательство и рассматривают все корректные обращения от государственных органов, но при этом мы ориентируемся на интересы пользователей в свободном потреблении информации. Решение суда мы планируем обжаловать», — сказали в компании.
Ранее была оштрафована компания Mail.ru Group на 4 млн руб. из-за отказа удалить из социальной сети «Одноклассники» призывы к участию в акции протеста 23 января. Решения вынесли мировые судьи судебного участка Савеловского и Хорошевского районов Москвы.
Роскомнадзор предупреждал, что Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники» и Youtube грозят штрафы за неудаление призывов к детям принять участие в несогласованных акциях 23 января. В России с 1 февраля вступили в силу поправки в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в соответствии с которыми социальные сети обязаны самостоятельно блокировать неправомерный контент.