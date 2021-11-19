Суд оштрафовал VK Group за неудаление запрещенной информации

В пресс-службе соцсети заявили, что она планирует обжаловать решение суда. «Мы видим, что под требования регуляторов попадает все больше контента от групп и профилей в соцсети. ОК соблюдают законодательство и рассматривают все корректные обращения от государственных органов, но при этом мы ориентируемся на интересы пользователей в свободном потреблении информации. Решение суда мы планируем обжаловать», — сказали в компании.