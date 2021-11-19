Газета
Технологии

Суд оштрафовал VK Group за неудаление запрещенной информации

Ведомости

Мировой судебный участок Хорошевского района Москвы оштрафовал VK Group (бывшая Mail.ru Group) на 3 млн руб. за отказ принадлежащей ей социальной сети «Одноклассники» удалить запрещенную информацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. 

«Мировой участок Хорошевского района Москвы признал Mail.ru виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ) и оштрафовал компанию на 3 млн руб. Протокол был составлен Роскомнадзором из-за отказа "Одноклассников" удалить запрещенный контент», — сказали в суде.

В пресс-службе соцсети заявили, что она планирует обжаловать решение суда. «Мы видим, что под требования регуляторов попадает все больше контента от групп и профилей в соцсети. ОК соблюдают законодательство и рассматривают все корректные обращения от государственных органов, но при этом мы ориентируемся на интересы пользователей в свободном потреблении информации. Решение суда мы планируем обжаловать», — сказали в компании.

Ранее была оштрафована компания Mail.ru Group на 4 млн руб. из-за отказа удалить из социальной сети «Одноклассники» призывы к участию в акции протеста 23 января. Решения вынесли мировые судьи судебного участка Савеловского и Хорошевского районов Москвы.

Роскомнадзор предупреждал, что Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники» и Youtube грозят штрафы за неудаление призывов к детям принять участие в несогласованных акциях 23 января. В России с 1 февраля вступили в силу поправки в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в соответствии с которыми социальные сети обязаны самостоятельно блокировать неправомерный контент. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных