СМИ: противники QR-кодов ворвались в здание Роспотребнадзора в Волгограде
Группа противников использования QR-кодов 19 ноября ворвалась в здание управления Роспотребнадзора в Волгограде и почти полностью остановила работу ведомства, сообщил местный портал v1.ru.
Глава управления Роспотребнадзора Ольга Зубарева отказалась комментировать произошедшее журналистами и потребовала отправить официальный запрос в пресс-службу. Один из сотрудников ведомства неофициально подтвердил изданию, что в офис пришли неизвестные люди. У здания сейчас дежурят ФГУП Охрана и ППС. По неподтвержденной информации, сотрудники ППС задержали одну из женщин, которая ворвалась в здание Роспотребнадзора.
Издание напомнило, что 11 ноября жители Волгограда начали собирать подписи против введения QR-кодов и других ограничений по коронавирусу.
Источник «РИА Новости» в экстренных службах сообщил, что группа неизвестных ворвалась в кабинет Зубаревой. Охранник нажал кнопку тревоги, но по приезде Росгвардия никого не застала. Личности нарушителей устанавливаются. По словам сотрудника управления Роспотребнадзора, сейчас ведомство работает в штатном режиме.