СМИ: противники QR-кодов ворвались в здание Роспотребнадзора в Волгограде

Глава управления Роспотребнадзора Ольга Зубарева отказалась комментировать произошедшее журналистами и потребовала отправить официальный запрос в пресс-службу. Один из сотрудников ведомства неофициально подтвердил изданию, что в офис пришли неизвестные люди. У здания сейчас дежурят ФГУП Охрана и ППС. По неподтвержденной информации, сотрудники ППС задержали одну из женщин, которая ворвалась в здание Роспотребнадзора.