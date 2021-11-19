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СМИ: противники QR-кодов ворвались в здание Роспотребнадзора в Волгограде

Ведомости

Группа противников использования QR-кодов 19 ноября ворвалась в здание управления Роспотребнадзора в Волгограде и почти полностью остановила работу ведомства, сообщил местный портал v1.ru.

Глава управления Роспотребнадзора Ольга Зубарева отказалась комментировать произошедшее журналистами и потребовала отправить официальный запрос в пресс-службу. Один из сотрудников ведомства неофициально подтвердил изданию, что в офис пришли неизвестные люди. У здания сейчас дежурят ФГУП Охрана и ППС. По неподтвержденной информации, сотрудники ППС задержали одну из женщин, которая ворвалась в здание Роспотребнадзора.

Издание напомнило, что 11 ноября жители Волгограда начали собирать подписи против введения QR-кодов и других ограничений по коронавирусу.

Источник «РИА Новости» в экстренных службах сообщил, что группа неизвестных ворвалась в кабинет Зубаревой. Охранник нажал кнопку тревоги, но по приезде Росгвардия никого не застала. Личности нарушителей устанавливаются. По словам сотрудника управления Роспотребнадзора, сейчас ведомство работает в штатном режиме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных