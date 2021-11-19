Создатели «Спутника V» заявили об отсутствии смертей после вакцинации
Разработчик вакцины «Спутник V» — Центр им. Гамалеи — не зафиксировал ни одного случая смерти, вызванного вакцинацией. Об этом заявил заместитель директора центра Денис Логунов, передает ТАСС.
«У нас не зарегистрировано ни одного случая [смерти], который бы комиссия рассмотрела и показала бы, что он связан с вакцинацией. Более того, у нас есть более 5 млн доз введения в Аргентине и у нас там нет <...> смертельных случаев. То есть у нас есть независимая экспертиза, которая есть в Венгрии, Аргентине, которая есть в разных странах», — сказал он на III Московском конгрессе кардиологов.
«Спутник V» был зарегистрирован в России 11 августа 2020 г., став первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. На данный момент препарат официально зарегистрирован в 70 странах.
По данным оперштаба, на сегодняшний день первую из двух доз вакцины от COVID-19 получили более 63,1 млн человек, причем почти 58 млн сделали обе прививки.