Песков прокомментировал планы по внесению прививки от COVID-19 в нацкалендарь
Тема о внесении вакцинации от COVID-19 в национальный календарь профилактических прививок России пока официально не обсуждается, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В официальном плане эта тема сейчас не обсуждается, но вместе с тем имеются определенные мнения специалистов на этот счет, которые озвучиваются этими специалистами», — сказал он.
Накануне президент России Владимир Путин встретился с заместителем директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Денисом Логуновым. Последний в ходе беседы заявил, что прививаться от коронавируса нужно раз в год при условии отсутствия сложной эпидемиологической обстановки. В противном случае ревакцинироваться стоит раз в полгода.
До этого, 10 ноября, директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург выступил за введение обязательной вакцинации от коронавируса в России. По его словам, пандемия закончится, когда прививки сделают 70-75% населения страны и всего мира, а для этого вакцина должна быть введена в национальный календарь прививок.
Ранее власти планировали внести вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок. Так, 25 мая этого года правительство внесло в Госдуму соответствующий законопроект. Однако впоследствии нижняя палата парламента сняла документ с рассмотрения. До этого против обязательной вакцинации от коронавируса неоднократно высказывался президент Путин.
По данным оперштаба на 19 ноября, первую прививку от коронавируса в России сделали 66,4 млн человек, из которых 58,7 млн прошли полный курс вакцинации. Еще более 8 млн граждан переболели COVID-19. Таким образом, уровень коллективного иммунитета в стране оценивается в 50,2%.