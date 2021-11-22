Газета
Общество

Песков прокомментировал планы по внесению прививки от COVID-19 в нацкалендарь

Ведомости

Тема о внесении вакцинации от COVID-19 в национальный календарь профилактических прививок России пока официально не обсуждается, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«В официальном плане эта тема сейчас не обсуждается, но вместе с тем имеются определенные мнения специалистов на этот счет, которые озвучиваются этими специалистами», — сказал он.

Накануне президент России Владимир Путин встретился с заместителем директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Денисом Логуновым. Последний в ходе беседы заявил, что прививаться от коронавируса нужно раз в год при условии отсутствия сложной эпидемиологической обстановки. В противном случае ревакцинироваться стоит раз в полгода. 

До этого, 10 ноября, директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург выступил за введение обязательной вакцинации от коронавируса в России. По его словам, пандемия закончится, когда прививки сделают 70-75% населения страны и всего мира, а для этого вакцина должна быть введена в национальный календарь прививок. 

Ранее власти планировали внести вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок. Так, 25 мая этого года правительство внесло в Госдуму соответствующий законопроект. Однако впоследствии нижняя палата парламента сняла документ с рассмотрения. До этого против обязательной вакцинации от коронавируса неоднократно высказывался президент Путин. 

По данным оперштаба на 19 ноября, первую прививку от коронавируса в России сделали 66,4 млн человек, из которых 58,7 млн прошли полный курс вакцинации. Еще более 8 млн граждан переболели COVID-19. Таким образом, уровень коллективного иммунитета в стране оценивается в 50,2%. 

Ранее по теме: Гинцбург выступил за обязательную вакцинацию от коронавируса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных