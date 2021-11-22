Песков прокомментировал планы по внесению прививки от COVID-19 в нацкалендарь

До этого, 10 ноября, директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург выступил за введение обязательной вакцинации от коронавируса в России. По его словам, пандемия закончится, когда прививки сделают 70-75% населения страны и всего мира, а для этого вакцина должна быть введена в национальный календарь прививок.