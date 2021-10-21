Путин выступил против обязательной вакцинации от коронавируса
Президент России Владимир Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса, потому что любое навязанное решение можно обойти. Об этом он заявил на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». Трансляцию выступления вел телеканал «Россия 24».
«Я, на самом деле, не поддерживаю обязательность, вот почему: потому что любое навязанное решение можно обойти. Ну будут справки покупать <…> Мне кажется, не навязывать нужно, а нужно убеждать и доказывать, что вакцинация лучше, чем болезнь», — сказал президент. Путин рассказал, что иностранцы приезжают в Россию, чтобы сделать прививки «Спутником V», потому что считают его более надежным, а у себя на родине покупают справки о вакцинации препаратом Pfizer.
Он пояснил, что прививка становится обязательной, когда ее включают в национальный календарь прививок. Вакцинация от коронавируса в него не внесена, поэтому она не обязательная. Однако региональные власти имеют право по рекомендации главных санитарных врачей вводить обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан, что они и делают.
Президент отметил, что в ситуации с коронавирусом есть только два выхода: переболеть им или привиться. «И между струйками дождя проскользнуть не удастся», — подчеркнул Путин.