Путин выступил против обязательной вакцинации от коронавируса

«Я, на самом деле, не поддерживаю обязательность, вот почему: потому что любое навязанное решение можно обойти. Ну будут справки покупать <…> Мне кажется, не навязывать нужно, а нужно убеждать и доказывать, что вакцинация лучше, чем болезнь», — сказал президент. Путин рассказал, что иностранцы приезжают в Россию, чтобы сделать прививки «Спутником V», потому что считают его более надежным, а у себя на родине покупают справки о вакцинации препаратом Pfizer.