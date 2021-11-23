Глава СК заявил о необходимости отмены ЕГЭ
В России необходимо отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и возродить советскую систему образования, заявил председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин во время выступления на научно-практической конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека» в рамках XI Московской юридической недели. Трансляция мероприятия велась на Youtube-канале юридического факультета МГУ.
«Давайте возродим советскую школу образования. Она была лучшей в мире, это все признавали всегда, и на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отменить ЕГЭ. Это просто пытка какая-то для молодежи», — сказал Бастрыкин.
Глава СК также заявил о необходимости убрать «бакалавриаты и специалитеты». Он напомнил, что в советское время люди сначала учились в школе, затем — в техникуме, и все «прекрасно было и работало». По мнению Бастрыкина, советская система позволила воспитать патриотов, которые достигли многого во всех сферах жизни.
Наконец, председатель СК выступил с критикой дистанционного образования. По его словам, из-за «виртуальных лекций» теряется контакт преподавателя и студентов. На многие вопросы обучающимся нужно получать ответы лично, сказал Бастрыкин. Также глава СК подчеркнул, что высшее образование должно быть бесплатным и доступным для людей из простых семей.
В марте глава Рособрнадзора Анзор Музаев назвал невозможной полную отмену ЕГЭ в России. В то же время он отметил, что власти в будущем рассмотрят вопрос необходимости сохранения этого экзамена в качестве условия для поступления в высшее учебное заведение.