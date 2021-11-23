Глава СК заявил о необходимости отмены ЕГЭ

Глава СК также заявил о необходимости убрать «бакалавриаты и специалитеты». Он напомнил, что в советское время люди сначала учились в школе, затем — в техникуме, и все «прекрасно было и работало». По мнению Бастрыкина, советская система позволила воспитать патриотов, которые достигли многого во всех сферах жизни.