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Глава СК заявил о необходимости отмены ЕГЭ

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В России необходимо отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и возродить советскую систему образования, заявил председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин во время выступления на научно-практической конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека» в рамках XI Московской юридической недели. Трансляция мероприятия велась на Youtube-канале юридического факультета МГУ. 

«Давайте возродим советскую школу образования. Она была лучшей в мире, это все признавали всегда, и на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отменить ЕГЭ. Это просто пытка какая-то для молодежи», — сказал Бастрыкин.

Глава СК также заявил о необходимости убрать «бакалавриаты и специалитеты». Он напомнил, что в советское время люди сначала учились в школе, затем — в техникуме, и все «прекрасно было и работало». По мнению Бастрыкина, советская система позволила воспитать патриотов, которые достигли многого во всех сферах жизни.

Наконец, председатель СК выступил с критикой дистанционного образования. По его словам, из-за «виртуальных лекций» теряется контакт преподавателя и студентов. На многие вопросы обучающимся нужно получать ответы лично, сказал Бастрыкин. Также глава СК подчеркнул, что высшее образование должно быть бесплатным и доступным для людей из простых семей.

В марте глава Рособрнадзора Анзор Музаев назвал невозможной полную отмену ЕГЭ в России. В то же время он отметил, что власти в будущем рассмотрят вопрос необходимости сохранения этого экзамена в качестве условия для поступления в высшее учебное заведение. 

Ранее по теме: Рособрнадзор оценил возможность отмены ЕГЭ

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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