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Разработчик «Спутника V» призвал не паниковать из-за штамма «омикрон»

Ведомости

Поднимать панику из-за нового, недавно обнаруженного в Южной Африке штамма коронавируса «омикрон» сейчас не стоит, заявил в эфире телеканала «Россия 24» руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Владимир Гущин.

«На сегодняшний день совершенно не стоит поднимать панику. Все те же меры реагирования у людей должны сохраняться, то есть вакцинация, ревакцинация и ношение масок. Это самое главное на сегодняшний день», — сказал он.

По словам Гущина, сейчас у ученых имеется «скудный объем данных» об «омикроне». Данный вариант коронавируса уникален с точки зрения числа мутаций, но в то же время все они могут не иметь эффекта, заявил эксперт. Пока специалисты не знают, насколько южноафриканский штамм может конкурировать с доминирующим в мире индийским «дельтой». Кроме того, неизвестно, чаще ли «омикрон» приводит к смерти зараженного и действительно ли данная вариация «ускользает» от иммунитета. 

Гущин призвал людей проходить вакцинацию и ревакцинацию, чтобы защититься от «омикрона». Он пояснил, что люди с «напряженным иммунитетом» — недавно сделавшие прививки — «существенно лучше нейтрализуют варианты, в том числе дополнительными мутациями» и «вызывающие опасения».

О выявлении в Ботсване нового штамма B.1.1.529, впоследствии названного «омикроном», 24 ноября рассказали британские ученые. Он имеет 32 мутации и предположительно стал распространяться от человека, зараженного ВИЧ. Затем вирус обнаружили в Бельгии, Великобритании, Чехии, Германии и Австралии. Случай заражения зафиксировали также в Израиле, страна закрыла границы для иностранных граждан. Россия также ограничила авиасообщение с африканскими государствами с 28 ноября. Пока, по данным Роспотребнадзора, «омикрон» в стране не выявлен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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