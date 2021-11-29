Разработчик «Спутника V» призвал не паниковать из-за штамма «омикрон»

По словам Гущина, сейчас у ученых имеется «скудный объем данных» об «омикроне». Данный вариант коронавируса уникален с точки зрения числа мутаций, но в то же время все они могут не иметь эффекта, заявил эксперт. Пока специалисты не знают, насколько южноафриканский штамм может конкурировать с доминирующим в мире индийским «дельтой». Кроме того, неизвестно, чаще ли «омикрон» приводит к смерти зараженного и действительно ли данная вариация «ускользает» от иммунитета.