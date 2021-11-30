Власти ОАЭ одобрили «Спутник Лайт» для ревакцинации после любой вакцины
Власти Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ) одобрили применение российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» для ревакцинации после прививки любым препаратом от коронавируса, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Ранее такое решение приняли власти Сан-Марино.
«»Спутник Сайт» как бустер будет доступен для всех резидентов от 18 лет и старше и может применяться по истечении 6 месяцев после получения второго компонента любой из вакцин, которые используются в программе вакцинации в ОАЭ», — говорится в сообщении.
В январе ОАЭ одобрили применение «Спутника V». Российские препараты были зарегистрированы в стране в рамках ускоренной процедуры. Данные исследований в Москве показали, что эффективность «Спутника Лайт» при самостоятельном применении против дельта-штамма коронавируса составляет 70% в течение трех месяцев. В качестве бустерной дозы эффективность препарата против заражения дельта-штаммом вируса составляет более 83%, против госпитализации — более 94%.
В России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса для людей старше 18 лет: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак». Также в стране зарегистрировали вакцину для подростков 12-17 лет «Спутник М». Исследования проходят две назальные формы вакцины и препарат «Бетувакс».