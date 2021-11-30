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Власти ОАЭ одобрили «Спутник Лайт» для ревакцинации после любой вакцины

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Власти Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ) одобрили применение российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» для ревакцинации после прививки любым препаратом от коронавируса, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Ранее такое решение приняли власти Сан-Марино.

«»Спутник Сайт» как бустер будет доступен для всех резидентов от 18 лет и старше и может применяться по истечении 6 месяцев после получения второго компонента любой из вакцин, которые используются в программе вакцинации в ОАЭ», — говорится в сообщении.

В январе ОАЭ одобрили применение «Спутника V». Российские препараты были зарегистрированы в стране в рамках ускоренной процедуры. Данные исследований в Москве показали, что эффективность «Спутника Лайт» при самостоятельном применении против дельта-штамма коронавируса составляет 70% в течение трех месяцев. В качестве бустерной дозы эффективность препарата против заражения дельта-штаммом вируса составляет более 83%, против госпитализации — более 94%.

В России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса для людей старше 18 лет: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак». Также в стране зарегистрировали вакцину для подростков 12-17 лет «Спутник М». Исследования проходят две назальные формы вакцины и препарат «Бетувакс».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных