Путин призвал увеличить объемы производства продуктов на внутреннем рынке
Президент России Владимир Путин призвал правительство и региональные власти к увеличению объемов производства продовольствия на внутреннем рынке. Об этом глава государства заявил в ходе инвестиционного форума «ВТБ капитала» «Россия зовет!».
«Во многом под влиянием внешних факторов рост потребительских цен в нашей стране ускорился. Это серьезная проблема, чувствительная для граждан, особенно для семей с небольшими доходами. И ее решение требует самого пристального внимания. Важно не только справляться с последствиями инфляции, но и действовать на опережение, убирая факторы, которые подталкивают рост цен», — сказал Путин.
Глава государства напомнил, что правительство страны адресно поддерживает производителей товаров, которые наиболее подвержены резким ценовым колебаниям.
«В первую очередь это продукты питания. И здесь обращаю внимание правительства России и коллег в регионах: увеличение объемов производства и повышение доступности продовольствия на внутреннем рынке является ключевым критерием эффективности работы по этому направлению», — подчеркнул президент.
С 16 по 22 ноября потребительские цены в России выросли на 0,2% впервые с начала ноября, сообщал Росстат. Таким образом, после резкого замедления темпы роста цен продолжили ускоряться. С середины сентября недельная инфляция в стране не опускалась ниже 0,2%. С 26 октября по 1 ноября она составила 0,21%, а в следующий наблюдаемый период резко снизилась — до 0,09%. Этот показатель стал минимальным со второй недели осени.