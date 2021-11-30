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Общество

Путин призвал увеличить объемы производства продуктов на внутреннем рынке

Ведомости

Президент России Владимир Путин призвал правительство и региональные власти к увеличению объемов производства продовольствия на внутреннем рынке. Об этом глава государства заявил в ходе инвестиционного форума «ВТБ капитала» «Россия зовет!».

«Во многом под влиянием внешних факторов рост потребительских цен в нашей стране ускорился. Это серьезная проблема, чувствительная для граждан, особенно для семей с небольшими доходами. И ее решение требует самого пристального внимания. Важно не только справляться с последствиями инфляции, но и действовать на опережение, убирая факторы, которые подталкивают рост цен», — сказал Путин.

Глава государства напомнил, что правительство страны адресно поддерживает производителей товаров, которые наиболее подвержены резким ценовым колебаниям.

«В первую очередь это продукты питания. И здесь обращаю внимание правительства России и коллег в регионах: увеличение объемов производства и повышение доступности продовольствия на внутреннем рынке является ключевым критерием эффективности работы по этому направлению», — подчеркнул президент.

С 16 по 22 ноября потребительские цены в России выросли на 0,2% впервые с начала ноября, сообщал Росстат. Таким образом, после резкого замедления темпы роста цен продолжили ускоряться. С середины сентября недельная инфляция в стране не опускалась ниже 0,2%. С 26 октября по 1 ноября она составила 0,21%, а в следующий наблюдаемый период резко снизилась — до 0,09%. Этот показатель стал минимальным со второй недели осени.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных