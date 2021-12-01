Минобороны предложило освободить военнослужащих от QR-кодов
Министерство обороны предложило освободить военнослужащих от необходимости предъявления QR-кодов с подтверждением вакцинации или отрицательного теста на коронавирус, сообщают «Известия» со ссылкой на источники. Проект постановления находится на согласовании в правительстве.
Согласно документу, военным вместо QR-кода будет достаточно показать сертификат о вакцинации и документ, подтверждающий личность и принадлежность к Вооруженным силам. Такие же правила предлагается ввести и для военных пенсионеров.
В августе текущего года министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы полностью завершили вакцинацию против коронавируса. В ноябре глава военного ведомства сообщил, что повторную прививку от коронавируса сделали около 300 тыс. военных, при этом до конца годы ревакцинироваться должны еще порядка 253 тыс. человек. По его словам, от коронавируса привились 95% военнослужащих и 70% гражданского персонала.
12 ноября на фоне резкого роста заболеваемости и смертности от COVID-19 в России правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на ряде видов транспорта.
Согласно первому законопроекту (поправки в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения), с 1 февраля по 1 июня 2022 г. граждане старше 18 лет при посещении большинства общественных мест, включая заведения общепита и непродовольственные магазины, обязаны будут предъявлять один из документов: QR-код о вакцинации или перенесенном ковиде либо справку о медотводе. До 1 февраля будет установлен переходный период – вместо них можно будет предъявить ПЦР-тест.
По данным собеседника «Ведомостей» в комитете Госдумы по охране здоровья, законы о QR-кодах хотят принять до 1 февраля 2022 г. Первое чтение обоих законопроектов сейчас назначено на 16 декабря, при этом дата последнего заседания Госдумы – 22 декабря.